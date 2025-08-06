В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии
Протестующие в Сербии разбили стекла и закидали яйцами офис правящей партии
© Кадр видео из соцсетейПротестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде
© Кадр видео из соцсетей
Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде
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БЕЛГРАД, 6 авг — РИА Новости. Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, сообщила пресс-служба МВД страны.
"Вчера вечером около 19:00 (20:00 мск) произошло несанкционированное собрание на улице площадь Авиаторов в районе Земун, а затем шествие к местному отделению СПП на улице Джона Кеннеди. Придя туда, собравшиеся сначала вступили в словесную перепалку с членами СНС, которые находились перед объектом, а затем началось закидывание бутылками и яйцами", — говорится в релизе.
Полиция зафиксировала, что в офисе правящей партии разбили стекла.
"С целью предотвращения физического столкновения сотрудники полиции после предупреждений и указаний удалили участников несанкционированного собрания от офиса политической партии без применения средств принуждения", — подчеркнула пресс-служба.
К утру среды установили личности 15 участников акции, расследование продолжается.
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Протесты в Сербии
- В пятницу исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, погибли 16 человек, после этого в стране начались массовые протесты.
- Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по этому делу. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице.
- Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
- Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
- В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
- В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
- Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.