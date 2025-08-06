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В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии - РИА Новости, 06.08.2025
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09:32 06.08.2025 (обновлено: 11:47 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/belgrad-2033620250.html
В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии
В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии - РИА Новости, 06.08.2025
В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии
Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, сообщила пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:32:00+03:00
2025-08-06T11:47:00+03:00
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сербия
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ана брнабич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 6 авг — РИА Новости. Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, сообщила пресс-служба МВД страны. "Вчера вечером около 19:00 (20:00 мск) произошло несанкционированное собрание на улице площадь Авиаторов в районе Земун, а затем шествие к местному отделению СПП на улице Джона Кеннеди. Придя туда, собравшиеся сначала вступили в словесную перепалку с членами СНС, которые находились перед объектом, а затем началось закидывание бутылками и яйцами", — говорится в релизе. Полиция зафиксировала, что в офисе правящей партии разбили стекла."С целью предотвращения физического столкновения сотрудники полиции после предупреждений и указаний удалили участников несанкционированного собрания от офиса политической партии без применения средств принуждения", — подчеркнула пресс-служба.К утру среды установили личности 15 участников акции, расследование продолжается.Протесты в Сербии
https://ria.ru/20250804/serbija-2033360669.html
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в мире, сербия, белград (город), ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Ана Брнабич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии

Протестующие в Сербии разбили стекла и закидали яйцами офис правящей партии

© Кадр видео из соцсетейПротестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде
Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде
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БЕЛГРАД, 6 авг — РИА Новости. Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, сообщила пресс-служба МВД страны.
"Вчера вечером около 19:00 (20:00 мск) произошло несанкционированное собрание на улице площадь Авиаторов в районе Земун, а затем шествие к местному отделению СПП на улице Джона Кеннеди. Придя туда, собравшиеся сначала вступили в словесную перепалку с членами СНС, которые находились перед объектом, а затем началось закидывание бутылками и яйцами", — говорится в релизе.
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4 августа, 22:11
Полиция зафиксировала, что в офисе правящей партии разбили стекла.
"С целью предотвращения физического столкновения сотрудники полиции после предупреждений и указаний удалили участников несанкционированного собрания от офиса политической партии без применения средств принуждения", — подчеркнула пресс-служба.
К утру среды установили личности 15 участников акции, расследование продолжается.
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Протесты в Сербии

  • В пятницу исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, погибли 16 человек, после этого в стране начались массовые протесты.
  • Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по этому делу. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице.
  • Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
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11 июля, 00:44
  • Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
  • В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
  • В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
  • Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
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В миреСербияБелград (город)Ана БрнабичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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