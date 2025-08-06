https://ria.ru/20250806/belgrad-2033620250.html

В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии

В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии - РИА Новости, 06.08.2025

В Белграде протестующие закидали яйцами офис правящей партии

Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, сообщила пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:32:00+03:00

2025-08-06T09:32:00+03:00

2025-08-06T11:47:00+03:00

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БЕЛГРАД, 6 авг — РИА Новости. Протестующие закидали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, сообщила пресс-служба МВД страны. "Вчера вечером около 19:00 (20:00 мск) произошло несанкционированное собрание на улице площадь Авиаторов в районе Земун, а затем шествие к местному отделению СПП на улице Джона Кеннеди. Придя туда, собравшиеся сначала вступили в словесную перепалку с членами СНС, которые находились перед объектом, а затем началось закидывание бутылками и яйцами", — говорится в релизе. Полиция зафиксировала, что в офисе правящей партии разбили стекла."С целью предотвращения физического столкновения сотрудники полиции после предупреждений и указаний удалили участников несанкционированного собрания от офиса политической партии без применения средств принуждения", — подчеркнула пресс-служба.К утру среды установили личности 15 участников акции, расследование продолжается.Протесты в Сербии

https://ria.ru/20250804/serbija-2033360669.html

https://ria.ru/20250802/serbija-2032930349.html

https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html

https://ria.ru/20250714/serbiya-2029119946.html

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в мире, сербия, белград (город), ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)