Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию
Украинского певца Макса Барских могут не впустить в Россию
Певец Макс Барских. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Барских могут не впустить в Россию в связи с наличием на это оснований.
Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) — украинский певец, композитор и автор популярных песен, среди которых "Туманы", "Неверная", "Неземная", "Моя любовь".
Стал известным в 2008 году благодаря участию в украинском шоу талантов "Фабрика звезд — 2". В 2010 году получил премию MTV Europe Music Awards в номинации "Лучший украинский артист". Широкую популярность Барских приобрел в 2016 году как автор хита "Туманы".
В конце марта 2022 года на своем YouTube-канале Барских призывал выходить на митинги против СВО. В другом видео Барских запретил исполнять на территории России свою музыку.
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В начале апреля 2022 года певец дал интервью украинскому телеканалу "Украина 24", в котором рассказал, что занимается волонтерской деятельностью — отправляет деньги, продукты питания и лекарства переселенцам. В том же месяце на своем YouTube-канале он опубликовал видео в военной форме и поинтересовался у подписчиков, как они будут праздновать победу Украины.
Сейчас Барских гастролирует по миру. По информации из афиши, которую певец опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), ближайший концерт пройдет 8 августа в Киеве. Также он разместил пост, что в октябре и ноябре даст концерты в США и Европе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.