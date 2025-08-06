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Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию - РИА Новости, 06.08.2025
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03:18 06.08.2025 (обновлено: 15:38 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/barskikh-2033593799.html
Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию
Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию - РИА Новости, 06.08.2025
Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию
Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Барских могут не впустить в Россию в связи с наличием на это оснований. Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) — украинский певец, композитор и автор популярных песен, среди которых "Туманы", "Неверная", "Неземная", "Моя любовь". Стал известным в 2008 году благодаря участию в украинском шоу талантов "Фабрика звезд — 2". В 2010 году получил премию MTV Europe Music Awards в номинации "Лучший украинский артист". Широкую популярность Барских приобрел в 2016 году как автор хита "Туманы". В конце марта 2022 года на своем YouTube-канале Барских призывал выходить на митинги против СВО. В другом видео Барских запретил исполнять на территории России свою музыку. В начале апреля 2022 года певец дал интервью украинскому телеканалу "Украина 24", в котором рассказал, что занимается волонтерской деятельностью — отправляет деньги, продукты питания и лекарства переселенцам. В том же месяце на своем YouTube-канале он опубликовал видео в военной форме и поинтересовался у подписчиков, как они будут праздновать победу Украины. Сейчас Барских гастролирует по миру. По информации из афиши, которую певец опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), ближайший концерт пройдет 8 августа в Киеве. Также он разместил пост, что в октябре и ноябре даст концерты в США и Европе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023116729.html
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Россия, Украина, Киев, Макс Барских, Facebook
Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию

Украинского певца Макса Барских могут не впустить в Россию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Макс Барских
Певец Макс Барских - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певец Макс Барских. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинский певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в Россию, есть основания для отказа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Барских могут не впустить в Россию в связи с наличием на это оснований.
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Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) — украинский певец, композитор и автор популярных песен, среди которых "Туманы", "Неверная", "Неземная", "Моя любовь".
Стал известным в 2008 году благодаря участию в украинском шоу талантов "Фабрика звезд — 2". В 2010 году получил премию MTV Europe Music Awards в номинации "Лучший украинский артист". Широкую популярность Барских приобрел в 2016 году как автор хита "Туманы".
В конце марта 2022 года на своем YouTube-канале Барских призывал выходить на митинги против СВО. В другом видео Барских запретил исполнять на территории России свою музыку.
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В начале апреля 2022 года певец дал интервью украинскому телеканалу "Украина 24", в котором рассказал, что занимается волонтерской деятельностью — отправляет деньги, продукты питания и лекарства переселенцам. В том же месяце на своем YouTube-канале он опубликовал видео в военной форме и поинтересовался у подписчиков, как они будут праздновать победу Украины.
Сейчас Барских гастролирует по миру. По информации из афиши, которую певец опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), ближайший концерт пройдет 8 августа в Киеве. Также он разместил пост, что в октябре и ноябре даст концерты в США и Европе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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