В посольстве рассказали подробности о россиянах, задержанных на Бали
Посольство РФ в контакте с властями Индонезии по вопросу задержания россиян
© Depositphotos.com / horon77Пляж на острове Бали
© Depositphotos.com / horon77
Пляж на острове Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Посольство России в Джакарте поддерживает контакт с властями Индонезии по вопросу задержания двух россиян, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у туристов на острове Бали, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Правоохранительные органы Индонезии официально уведомили посольство России о произошедшей ситуации с участием упомянутых соотечественников, копия соответствующего полицейского протокола получена росзагранучреждением 4 августа… Поддерживаем плотный контакт с компетентными индонезийскими ведомствами по данному вопросу и принимаем меры в соответствии с действующим российским законодательством", - заявили в посольстве.
Первого августа индонезийское агентство Antara со ссылкой на генерального инспектора местной полиции Даниэля Адитьяджаю сообщило о задержании полицией индонезийского острова Бали двух граждан России по подозрению в вымогательстве денежных средств у десятков иностранцев. По его словам, 30-летний Юрий Витченко и 32-летний Илья Шкутов действовали совместно с двумя сотрудниками местной иммиграционной службы. Роли между ними были распределены: россияне искали потенциальных жертв, а их сообщники угрожали арестом и депортацией в случае невыполнения требований. Группа вела незаконную деятельность с начала 2025 года.