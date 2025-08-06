https://ria.ru/20250806/bali-2033639166.html

В посольстве рассказали подробности о россиянах, задержанных на Бали

В посольстве рассказали подробности о россиянах, задержанных на Бали - РИА Новости, 06.08.2025

В посольстве рассказали подробности о россиянах, задержанных на Бали

Посольство России в Джакарте поддерживает контакт с властями Индонезии по вопросу задержания двух россиян, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:45:00+03:00

2025-08-06T10:45:00+03:00

2025-08-06T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Посольство России в Джакарте поддерживает контакт с властями Индонезии по вопросу задержания двух россиян, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у туристов на острове Бали, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Правоохранительные органы Индонезии официально уведомили посольство России о произошедшей ситуации с участием упомянутых соотечественников, копия соответствующего полицейского протокола получена росзагранучреждением 4 августа… Поддерживаем плотный контакт с компетентными индонезийскими ведомствами по данному вопросу и принимаем меры в соответствии с действующим российским законодательством", - заявили в посольстве. Первого августа индонезийское агентство Antara со ссылкой на генерального инспектора местной полиции Даниэля Адитьяджаю сообщило о задержании полицией индонезийского острова Бали двух граждан России по подозрению в вымогательстве денежных средств у десятков иностранцев. По его словам, 30-летний Юрий Витченко и 32-летний Илья Шкутов действовали совместно с двумя сотрудниками местной иммиграционной службы. Роли между ними были распределены: россияне искали потенциальных жертв, а их сообщники угрожали арестом и депортацией в случае невыполнения требований. Группа вела незаконную деятельность с начала 2025 года.

https://ria.ru/20250805/kuba-2033424988.html

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в мире, россия, индонезия, бали