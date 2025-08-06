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Путин проводил короля Малайзии до автомобиля после переговоров в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025
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17:52 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/avto-2033780333.html
Путин проводил короля Малайзии до автомобиля после переговоров в Кремле
Путин проводил короля Малайзии до автомобиля после переговоров в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025
Путин проводил короля Малайзии до автомобиля после переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин проводил короля Малайзии Султана Ибрагима до лимузина Aurus по завершении переговоров в Кремле. РИА Новости, 06.08.2025
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2025-08-06T17:52:00+03:00
в мире
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куала-лумпур
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил короля Малайзии Султана Ибрагима до лимузина Aurus по завершении переговоров в Кремле. Путин проводил короля Малайзии до крыльца Большого Кремлевского дворца, где проходили российско-малайзийские переговоры. Лидеры на прощание пожали руки и обменялись несколькими фразами. "Мы всегда ждем вас", - сказал Путин, обращаясь к монарху. После этого Султан Ибрагим сел в автомобиль Aurus и покинул территорию Кремля. Ранее состоялись российско-малайзийские переговоры. Путин поблагодарил короля Малайзии за то, что Куала-Лумпур способствует развитию контактов РФ со всеми странами Юго-Восточной Азии, отметив, что одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с АСЕАН, где Малайзия председательствует в этом году.
https://ria.ru/20250806/putin-2033731073.html
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60
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Путин прощается с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом
Российско-малайзийские переговоры завершились, сообщили в Кремле. После осмотра залов Кремля Путин проводил Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.
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в мире, малайзия, россия, куала-лумпур, владимир путин
В мире, Малайзия, Россия, Куала-Лумпур, Владимир Путин
Путин проводил короля Малайзии до автомобиля после переговоров в Кремле

Путин проводил короля Малайзии Ибрагима до автомобиля после переговоров в Кремле

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил короля Малайзии Султана Ибрагима до лимузина Aurus по завершении переговоров в Кремле.
Путин проводил короля Малайзии до крыльца Большого Кремлевского дворца, где проходили российско-малайзийские переговоры. Лидеры на прощание пожали руки и обменялись несколькими фразами.
"Мы всегда ждем вас", - сказал Путин, обращаясь к монарху.
После этого Султан Ибрагим сел в автомобиль Aurus и покинул территорию Кремля.
Ранее состоялись российско-малайзийские переговоры. Путин поблагодарил короля Малайзии за то, что Куала-Лумпур способствует развитию контактов РФ со всеми странами Юго-Восточной Азии, отметив, что одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с АСЕАН, где Малайзия председательствует в этом году.
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В миреМалайзияРоссияКуала-ЛумпурВладимир Путин
 
 
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