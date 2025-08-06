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Путин проводил короля Малайзии до автомобиля после переговоров в Кремле

Путин проводил короля Малайзии до автомобиля после переговоров в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025

Путин проводил короля Малайзии до автомобиля после переговоров в Кремле

Президент России Владимир Путин проводил короля Малайзии Султана Ибрагима до лимузина Aurus по завершении переговоров в Кремле. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:52:00+03:00

2025-08-06T17:52:00+03:00

2025-08-06T17:52:00+03:00

в мире

малайзия

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куала-лумпур

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил короля Малайзии Султана Ибрагима до лимузина Aurus по завершении переговоров в Кремле. Путин проводил короля Малайзии до крыльца Большого Кремлевского дворца, где проходили российско-малайзийские переговоры. Лидеры на прощание пожали руки и обменялись несколькими фразами. "Мы всегда ждем вас", - сказал Путин, обращаясь к монарху. После этого Султан Ибрагим сел в автомобиль Aurus и покинул территорию Кремля. Ранее состоялись российско-малайзийские переговоры. Путин поблагодарил короля Малайзии за то, что Куала-Лумпур способствует развитию контактов РФ со всеми странами Юго-Восточной Азии, отметив, что одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с АСЕАН, где Малайзия председательствует в этом году.

https://ria.ru/20250806/putin-2033731073.html

малайзия

россия

куала-лумпур

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Путин прощается с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Российско-малайзийские переговоры завершились, сообщили в Кремле. После осмотра залов Кремля Путин проводил Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. 2025-08-06T17:52 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, малайзия, россия, куала-лумпур, владимир путин