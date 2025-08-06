https://ria.ru/20250806/ataka-2033752246.html

Женщина пострадала при украинской атаке в ДНР

Женщина пострадала при украинской атаке в ДНР - РИА Новости, 06.08.2025

Женщина пострадала при украинской атаке в ДНР

Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:24:00+03:00

2025-08-06T16:24:00+03:00

2025-08-06T16:24:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских нацистов в центре Горловки ранена мирная жительница", - написал глава города в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 15.15 атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия