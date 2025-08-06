https://ria.ru/20250806/armija-2033686883.html

США представят новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине, пишут СМИ

США представят новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2025

США представят новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине, пишут СМИ

Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:47:00+03:00

2025-08-06T12:47:00+03:00

2025-08-06T12:47:00+03:00

в мире

сша

украина

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969606_0:244:2923:1888_1920x0_80_0_0_49f405abd16b6e7b0a55afab56a1d232.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия разрабатывает новую стратегию до 2040 года, которая должна быть опубликована в октябре, сообщает портал Defense News. "Конфликт на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали сложности, с которыми американская армия столкнется в сфере воздушной и ракетной защиты. Армия планирует нарастить потенциал в области противовоздушной и противоракетной обороны на 30% в течение ближайших восьми лет", - говорится в материале. Как пишет портал, отдельное внимание в новой концепции будет уделено применению искусственного интеллекта, а также интеграции наступательных и оборонительных средств на поле боя. Речь идет, в том числе, об автоматизированной системе управления IBCS, способной объединять разные радары и огневые установки. Командующий Космическим и ракетным командованием СВ США генерал-лейтенант Шон Гейни, заявил, что стратегия создается с учетом боевого опыта и технологических изменений. "Мы извлекаем уроки с поля боя, возвращаемся к основам и учитываем возможности, которые дают новые технологии и ИИ", - приводит портал его слова на симпозиуме в Хантсвилле, штат Алабама. Defense News подчеркивает, что одним из ключевых направлений станет так называемое "предупреждающее поражение" - нейтрализация ракет до их запуска. Это должно снизить нагрузку на операторов и уменьшить потребность в перехватах в воздухе. Последняя стратегия ПВО была опубликована армией США в 2018 году и охватывала период до 2028-го. Новый документ, как отмечается, должен соответствовать изменившейся архитектуре боевых действий и усилить обороноспособность США в условиях возможных конфликтов с высокотехнологичными противниками.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033624079.html

сша

украина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, ближний восток