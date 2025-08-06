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США представят новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2025
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12:47 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/armija-2033686883.html
США представят новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине, пишут СМИ
США представят новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2025
США представят новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине, пишут СМИ
Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:47:00+03:00
2025-08-06T12:47:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия разрабатывает новую стратегию до 2040 года, которая должна быть опубликована в октябре, сообщает портал Defense News. "Конфликт на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали сложности, с которыми американская армия столкнется в сфере воздушной и ракетной защиты. Армия планирует нарастить потенциал в области противовоздушной и противоракетной обороны на 30% в течение ближайших восьми лет", - говорится в материале. Как пишет портал, отдельное внимание в новой концепции будет уделено применению искусственного интеллекта, а также интеграции наступательных и оборонительных средств на поле боя. Речь идет, в том числе, об автоматизированной системе управления IBCS, способной объединять разные радары и огневые установки. Командующий Космическим и ракетным командованием СВ США генерал-лейтенант Шон Гейни, заявил, что стратегия создается с учетом боевого опыта и технологических изменений. "Мы извлекаем уроки с поля боя, возвращаемся к основам и учитываем возможности, которые дают новые технологии и ИИ", - приводит портал его слова на симпозиуме в Хантсвилле, штат Алабама. Defense News подчеркивает, что одним из ключевых направлений станет так называемое "предупреждающее поражение" - нейтрализация ракет до их запуска. Это должно снизить нагрузку на операторов и уменьшить потребность в перехватах в воздухе. Последняя стратегия ПВО была опубликована армией США в 2018 году и охватывала период до 2028-го. Новый документ, как отмечается, должен соответствовать изменившейся архитектуре боевых действий и усилить обороноспособность США в условиях возможных конфликтов с высокотехнологичными противниками.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033624079.html
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ближний восток
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в мире, сша, украина, ближний восток
В мире, США, Украина, Ближний Восток
США представят новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине, пишут СМИ

Defense News: США разрабатывают новую стратегию ПВО с учетом кризиса на Украине

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия разрабатывает новую стратегию до 2040 года, которая должна быть опубликована в октябре, сообщает портал Defense News.
"Конфликт на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали сложности, с которыми американская армия столкнется в сфере воздушной и ракетной защиты. Армия планирует нарастить потенциал в области противовоздушной и противоракетной обороны на 30% в течение ближайших восьми лет", - говорится в материале.
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Как пишет портал, отдельное внимание в новой концепции будет уделено применению искусственного интеллекта, а также интеграции наступательных и оборонительных средств на поле боя. Речь идет, в том числе, об автоматизированной системе управления IBCS, способной объединять разные радары и огневые установки.
Командующий Космическим и ракетным командованием СВ США генерал-лейтенант Шон Гейни, заявил, что стратегия создается с учетом боевого опыта и технологических изменений.
"Мы извлекаем уроки с поля боя, возвращаемся к основам и учитываем возможности, которые дают новые технологии и ИИ", - приводит портал его слова на симпозиуме в Хантсвилле, штат Алабама.
Defense News подчеркивает, что одним из ключевых направлений станет так называемое "предупреждающее поражение" - нейтрализация ракет до их запуска. Это должно снизить нагрузку на операторов и уменьшить потребность в перехватах в воздухе.
Последняя стратегия ПВО была опубликована армией США в 2018 году и охватывала период до 2028-го. Новый документ, как отмечается, должен соответствовать изменившейся архитектуре боевых действий и усилить обороноспособность США в условиях возможных конфликтов с высокотехнологичными противниками.
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