Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:04 06.08.2025 (обновлено: 09:04 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/aktrisa-2033593084.html
Умерла актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак
Умерла актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак - РИА Новости, 06.08.2025
Умерла актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак
Американская актриса Келли Мак, сыгравшая в постапокалиптическом сериале "Ходячие мертвецы", скончалась в 33 года. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:04:00+03:00
2025-08-06T09:04:00+03:00
культура
россия
сша
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033613442_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_2221fcc2dba114852fda37695d25f065.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американская актриса Келли Мак, сыгравшая в постапокалиптическом сериале "Ходячие мертвецы", скончалась в 33 года. "С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли... Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети", - говорится в публикации на странице актрисы в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская), сделанной от имени её сестры. Согласно изданию Hollywood Reporter, которое ссылается на заявление семьи Мак, причиной смерти актрисы стала глиома центральной нервной системы. Келли Мак родилась в 1992 году в США. Она известна по роли Аделины (Адди) в "Ходячих мертвецах", её героиня появилась в девятом сезоне телесериала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033613442_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_da65b336d5db33e3a57415b598ec52d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, facebook
Культура, Россия, США, Facebook
Умерла актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак

Актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак умерла в возрасте 33 лет

© Getty Images / Barry BrecheisenАмериканская актриса Келли Мак
Американская актриса Келли Мак - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Barry Brecheisen
Американская актриса Келли Мак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американская актриса Келли Мак, сыгравшая в постапокалиптическом сериале "Ходячие мертвецы", скончалась в 33 года.
"С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли... Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети", - говорится в публикации на странице актрисы в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская), сделанной от имени её сестры.
Согласно изданию Hollywood Reporter, которое ссылается на заявление семьи Мак, причиной смерти актрисы стала глиома центральной нервной системы.
Келли Мак родилась в 1992 году в США. Она известна по роли Аделины (Адди) в "Ходячих мертвецах", её героиня появилась в девятом сезоне телесериала.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
КультураРоссияСШАFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала