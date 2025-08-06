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Умерла актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак

Умерла актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак - РИА Новости, 06.08.2025

Умерла актриса из "Ходячих мертвецов" Келли Мак

Американская актриса Келли Мак, сыгравшая в постапокалиптическом сериале "Ходячие мертвецы", скончалась в 33 года. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:04:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американская актриса Келли Мак, сыгравшая в постапокалиптическом сериале "Ходячие мертвецы", скончалась в 33 года. "С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли... Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети", - говорится в публикации на странице актрисы в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская), сделанной от имени её сестры. Согласно изданию Hollywood Reporter, которое ссылается на заявление семьи Мак, причиной смерти актрисы стала глиома центральной нервной системы. Келли Мак родилась в 1992 году в США. Она известна по роли Аделины (Адди) в "Ходячих мертвецах", её героиня появилась в девятом сезоне телесериала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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