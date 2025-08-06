https://ria.ru/20250806/abkhaziya-2033821640.html

Морское сообщение между Сочи и Абхазией разгрузит пункт пропуска на границе

Морское сообщение между Сочи и Абхазией разгрузит пункт пропуска на границе - РИА Новости, 06.08.2025

Морское сообщение между Сочи и Абхазией разгрузит пункт пропуска на границе

Морское сообщение между Сочи и столицей Абхазии разгрузит автомобильное направление в пункте пропуска на границе в пик курортного сезона, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:48:00+03:00

2025-08-06T23:48:00+03:00

2025-08-06T23:48:00+03:00

сочи

абхазия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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СУХУМ, 6 авг - РИА Новости. Морское сообщение между Сочи и столицей Абхазии разгрузит автомобильное направление в пункте пропуска на границе в пик курортного сезона, сообщили в пресс-службе ФТС России. Первый тестовый рейс с пассажирами впервые отправился сегодня по морскому пути Сочи - Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" при полной загрузке пассажиров. Морское путешествие продлилось 2,5 часа. Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса. "Организация морского сообщения между Сочи и столицей Абхазии позволит разгрузить автомобильное направление в пик курортного сезона и сделать пересечение границы более быстрым и комфортным", - говорится в сообщении ФТС, опубликованном в официальном Telegram-канале. Сотрудники службы провели таможенный контроль судна "Комета" и его пассажиров в максимально короткие сроки, подчеркнули в ведомстве. Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания - восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

https://ria.ru/20250806/sukhum-2033801826.html

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сочи, абхазия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)