https://ria.ru/20250805/zhivotnye-2033387378.html

Бойцы регулярно эвакуируют животных с передовой, рассказала волонтер

Бойцы регулярно эвакуируют животных с передовой, рассказала волонтер - РИА Новости, 05.08.2025

Бойцы регулярно эвакуируют животных с передовой, рассказала волонтер

Бойцы ВС России регулярно эвакуируют и помогают уличным животным, которых находят на передовой, рассказала РИА Новости основательница донецкого приюта для собак РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:14:00+03:00

2025-08-05T07:14:00+03:00

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артемовск (донецкая область)

авдеевка

мариуполь

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Бойцы ВС России регулярно эвакуируют и помогают уличным животным, которых находят на передовой, рассказала РИА Новости основательница донецкого приюта для собак "4 Лапки" Ирина Волик. "Ребята (бойцы ВС России. — Прим. ред.) просто ехали мимо, и забирали этих животных, и доводили к нам в приют, и мы забирали. Красногоровка, например, <…> со всех направлений — <…> Артемовск, Авдеевка, Мариуполь, Курахово, Горняк и так далее, <...> с Луганска даже, и продолжают звонить. Они (бойцы ВС России. — Прим. ред.) продолжают эвакуировать животных. Ребята очень любят животных. Многие просто понимают, что есть приют, и звонят нам, и говорят: "Мы на передовой, вот там (в населенном пункте. — Прим. ред.) находится животное, я могу его эвакуировать", — сказала Волик. По ее словам, бойцы с передовой не только эвакуируют, но и стараются оказать первую помощь животным, которые оказались на улице или получили ранения. В ответ на это спасенное животное морально помогает бойцам, а также может помочь в военном деле, например, предупреждать об опасности или охранять. Ранее Волик рассказала РИА Новости о псе по кличке Рыжий, который спасал солдат добровольческого отряда "БАРС-16" под Артемовском — собака чувствовала скорое начало обстрелов или налетов. По ее словам, пес "заранее давал знать об обстрелах, даже о налетах беспилотников". Волик уточнила, что незадолго до обстрела Рыжий начинал громко лаять, падать на землю и всячески привлекал внимание.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032055220.html

https://ria.ru/20250717/koshki-2029612105.html

артемовск (донецкая область)

авдеевка

мариуполь

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артемовск (донецкая область), авдеевка, мариуполь, вооруженные силы рф