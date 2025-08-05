Бойцы регулярно эвакуируют животных с передовой, рассказала волонтер
Волонтер Волик: бойцы ВС РФ регулярно эвакуируют уличных животных с передовой
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец ВС России с собакой на Красноармейском направлении специальной военной операции
Боец ВС России с собакой на Красноармейском направлении специальной военной операции
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Бойцы ВС России регулярно эвакуируют и помогают уличным животным, которых находят на передовой, рассказала РИА Новости основательница донецкого приюта для собак "4 Лапки" Ирина Волик.
"Ребята (бойцы ВС России. — Прим. ред.) просто ехали мимо, и забирали этих животных, и доводили к нам в приют, и мы забирали. Красногоровка, например, <…> со всех направлений — <…> Артемовск, Авдеевка, Мариуполь, Курахово, Горняк и так далее, <...> с Луганска даже, и продолжают звонить. Они (бойцы ВС России. — Прим. ред.) продолжают эвакуировать животных. Ребята очень любят животных. Многие просто понимают, что есть приют, и звонят нам, и говорят: "Мы на передовой, вот там (в населенном пункте. — Прим. ред.) находится животное, я могу его эвакуировать", — сказала Волик.
По ее словам, бойцы с передовой не только эвакуируют, но и стараются оказать первую помощь животным, которые оказались на улице или получили ранения. В ответ на это спасенное животное морально помогает бойцам, а также может помочь в военном деле, например, предупреждать об опасности или охранять.
Ранее Волик рассказала РИА Новости о псе по кличке Рыжий, который спасал солдат добровольческого отряда "БАРС-16" под Артемовском — собака чувствовала скорое начало обстрелов или налетов. По ее словам, пес "заранее давал знать об обстрелах, даже о налетах беспилотников". Волик уточнила, что незадолго до обстрела Рыжий начинал громко лаять, падать на землю и всячески привлекал внимание.
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