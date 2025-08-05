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Исследование показало, как часто россияне теряли домашних животных - РИА Новости, 05.08.2025
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00:29 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/zhivotnye-2033370910.html
Исследование показало, как часто россияне теряли домашних животных
Исследование показало, как часто россияне теряли домашних животных - РИА Новости, 05.08.2025
Исследование показало, как часто россияне теряли домашних животных
Более половины россиян хоть раз теряли своих домашних животных, у 23% таких случаев не было, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:29:00+03:00
2025-08-05T00:29:00+03:00
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более половины россиян хоть раз теряли своих домашних животных, у 23% таких случаев не было, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&amp;Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти половина опрошенных россиян (51%) хоть раз теряли своих домашних животных, и только 28% из них смогли их найти, ещё 23% признались, что питомец так и не вернулся. 13% никогда не сталкивались с подобной ситуацией, но очень её боятся, а столько же - никогда не имели домашних животных. У 23% всё всегда под контролем, и таких случаев не было", - говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что средства идентификации для питомцев есть только у трети владельцев: 10% сделали чип, 13% повесили адресник, 6% полагаются на клеймо или особые приметы, 25% планирует заняться этим в будущем, а почти половина (46%) считают идентификацию излишней. "В случае потери питомца 35% респондентов полагаются на самостоятельный поиск, ещё 26% считают эффективным обход района и расклейку объявлений. Соцсети и волонтёрские сообщества как платформу для поиска потеряшек используют 21%, а объявления у подъездов - 16%. Обращения в приюты и клиники реже воспринимаются как действенный метод - этот вариант выбрали только 2%", - отметили аналитики. В большинстве случаев россиянам удавалось вернуть питомца владельцам (22%) или приютить у себя (10%), ещё 2% передавали животных в приют, 58% ни разу не встречали потерявшихся животных, а 8% не знали, как правильно поступить в такой ситуации. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&amp;Co с 24 по 31 июля 2025 года, охват составил 287 879 интернет-пользователей.
https://ria.ru/20250801/mikroplastik-2032750627.html
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общество
Общество
Исследование показало, как часто россияне теряли домашних животных

Более половины россиян хоть раз теряли своих домашних животных

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более половины россиян хоть раз теряли своих домашних животных, у 23% таких случаев не было, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина опрошенных россиян (51%) хоть раз теряли своих домашних животных, и только 28% из них смогли их найти, ещё 23% признались, что питомец так и не вернулся. 13% никогда не сталкивались с подобной ситуацией, но очень её боятся, а столько же - никогда не имели домашних животных. У 23% всё всегда под контролем, и таких случаев не было", - говорится в исследовании.
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Аналитики выяснили, что средства идентификации для питомцев есть только у трети владельцев: 10% сделали чип, 13% повесили адресник, 6% полагаются на клеймо или особые приметы, 25% планирует заняться этим в будущем, а почти половина (46%) считают идентификацию излишней.
"В случае потери питомца 35% респондентов полагаются на самостоятельный поиск, ещё 26% считают эффективным обход района и расклейку объявлений. Соцсети и волонтёрские сообщества как платформу для поиска потеряшек используют 21%, а объявления у подъездов - 16%. Обращения в приюты и клиники реже воспринимаются как действенный метод - этот вариант выбрали только 2%", - отметили аналитики.
В большинстве случаев россиянам удавалось вернуть питомца владельцам (22%) или приютить у себя (10%), ещё 2% передавали животных в приют, 58% ни разу не встречали потерявшихся животных, а 8% не знали, как правильно поступить в такой ситуации.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 24 по 31 июля 2025 года, охват составил 287 879 интернет-пользователей.
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