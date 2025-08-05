https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033549477.html

Зеленский поздравил премьера Хорватии с 30-летием операции "Буря"

Зеленский поздравил премьера Хорватии с 30-летием операции "Буря" - РИА Новости, 05.08.2025

Зеленский поздравил премьера Хорватии с 30-летием операции "Буря"

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Владимир Зеленский поздравил его с 30-летием военно-полицейской операции "Буря" против Республики Сербская Краина... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:37:00+03:00

2025-08-05T18:37:00+03:00

2025-08-05T18:37:00+03:00

в мире

хорватия

загреб

сербия

андрей пленкович

владимир зеленский

александр боцан-харченко

rafale

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_54:101:2058:1228_1920x0_80_0_0_9976104bce3eb0bb2c2aa243c7ea97f1.jpg

БЕЛГРАД, 5 авг - РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Владимир Зеленский поздравил его с 30-летием военно-полицейской операции "Буря" против Республики Сербская Краина (РСК). Официальный Белград считает эту операцию крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны, направленной против сербского населения. Во вторник основные государственные торжества "Дня победы и отечественной благодарности" и "Дня хорватских защитников" проходят в Книне - бывшем главном городе РСК в 200 километрах южнее Загреба. Там собралось руководство страны и католическое духовенство, проходит военный парад и различные мероприятия в течение всего дня. "Провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который поздравил хорватский народ с "Днем победы и отечественной благодарности", "Днем хорватских защитников" и 30-летием "Бури". Мы разговаривали об инициативах по достижению мира на Украине, а также о запланированных инвестициях, дальнейшем укреплении европейской обороны и дальнейшей поддержке Украины с помощью нового европейского инструмента SAFE. Хорватия продолжает политически, военно, экономически и гуманитарно помогать украинскому народу", - написал Пленкович в соцсети Х. В этом году официальный Загреб отмечает годовщину "Бури" дважды. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП Bradley, истребители Rafale и БПЛА Bayraktar. В смотре участвовали около 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов. В понедельник государственные торжества в Хорватии начались в городе Сплит с вручения наград подразделениям, участвовавшим в "Буре" 30 лет назад. Возглавили церемонию вице-премьер и министр по делам ветеранов Томо Медвед и председатель Сабора (парламента) Гордан Яндрокович. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в понедельник в интервью РИА Новости, что киевский режим в 2014 году мог устроить в Донбассе подобное операции "Буря", которая привела к исходу 250 тысяч сербов. По словам дипломата, в 1995 году существовали варианты урегулирования конфликта переговорным путем, но на Западе "ждали удобного момента, чтобы обвинить сербов в якобы нежелании вести переговоры", а Загреб пользовался поддержкой западных стран и получил от них "зеленый свет" на операцию "Буря". Официальный Загреб неоднократно с 2014 года предлагал Киеву свой опыт "реинтеграции территорий". Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной РСК. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны, в Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби. В воскресенье вечером сербский президент Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, член президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, патриарх Сербский Порфирий и около 30 тысяч граждан собрались в городе Сремски-Карловцы, чтобы почтить память погибших и напомнить о пострадавших и беженцах.

https://ria.ru/20250804/zagreb-2033319067.html

https://ria.ru/20250730/prestupleniya--2032298067.html

хорватия

загреб

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хорватия, загреб, сербия, андрей пленкович, владимир зеленский, александр боцан-харченко, rafale