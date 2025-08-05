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Зеленский заявил, что поговорил с Трампом - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033546116.html
Зеленский заявил, что поговорил с Трампом
Зеленский заявил, что поговорил с Трампом - РИА Новости, 05.08.2025
Зеленский заявил, что поговорил с Трампом
Владимир Зеленский утверждает, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Telegram. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:21:00+03:00
2025-08-05T18:21:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Telegram."Провел продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевая тема – это, конечно, завершение конфликта. &lt;…&gt; Конечно, говорили о санкциях против России", — написал он.Зеленский также поблагодарил главу Белого дома за усилия по достижению "честного и длительного мира" на Украине.На прошлой неделе Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без всяких временных ограничений — мира на Украине.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html
https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033535194.html
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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США
Зеленский заявил, что поговорил с Трампом

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Telegram.
"Провел продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевая тема – это, конечно, завершение конфликта. <…> Конечно, говорили о санкциях против России", — написал он.
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Зеленский также поблагодарил главу Белого дома за усилия по достижению "честного и длительного мира" на Украине.
На прошлой неделе Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без всяких временных ограничений — мира на Украине.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Зеленский пытается завлечь больше молодежи в ряды ВСУ
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСША
 
 
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