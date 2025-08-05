https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033535194.html

СМИ рассказали, что Зеленский мог тайно совершить на Украине

СМИ рассказали, что Зеленский мог тайно совершить на Украине - РИА Новости, 05.08.2025

СМИ рассказали, что Зеленский мог тайно совершить на Украине

Владимир Зеленский мог уничтожить компрометирующий материал во время скандала с принятием закона против антикоррупционных агентств, предположил каирский... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:27:00+03:00

2025-08-05T17:27:00+03:00

2025-08-05T17:27:00+03:00

в мире

украина

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вашингтон (штат)

спиридон килинкаров

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский мог уничтожить компрометирующий материал во время скандала с принятием закона против антикоррупционных агентств, предположил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Не исключено, что Зеленский за время принятия поправок смог избавиться от компрометирующего материала, который можно было бы использовать против киевского режима", — говорится в публикации.Обозреватель также указал, что украинский политик давно хотел взять под свой контроль антикоррупционные агентства.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинский политик подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день Зеленский подписал его.Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский решил сдать назад под давлением США. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат.

https://ria.ru/20250805/polsha-2033462581.html

https://ria.ru/20250805/economist-2033397746.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), спиридон килинкаров, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, брикс