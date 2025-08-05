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"Лихорадит": во Франции предупредили об опасном поведении Зеленского - РИА Новости, 05.08.2025
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01:17 05.08.2025 (обновлено: 03:00 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033372871.html
"Лихорадит": во Франции предупредили об опасном поведении Зеленского
"Лихорадит": во Франции предупредили об опасном поведении Зеленского - РИА Новости, 05.08.2025
"Лихорадит": во Франции предупредили об опасном поведении Зеленского
Владимир Зеленский усиливает репрессии на Украине, осознавая, что ему скоро придется покинуть свой пост под давлением западных партнеров, такое мнение выразил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:17:00+03:00
2025-08-05T03:00:00+03:00
в мире
украина
сша
франция
владимир зеленский
флориан филиппо
сеймур херш
патриот
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский усиливает репрессии на Украине, осознавая, что ему скоро придется покинуть свой пост под давлением западных партнеров, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала."Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать еще более авторитарным", — сказал политик.По словам Филиппо, недавние массовые протесты против киевского режима лишний раз доказывают его коррупционную сущность. Несмотря на это, Зеленский продолжает искать способы удержаться у власти без помощи партнеров, понимая, что они уже готовят ему замену."Зеленского лихорадит из-за этого", — сыронизировал парламентарий.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250804/sanktsii-2033217023.html
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в мире, украина, сша, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, сеймур херш, патриот, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Франция, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Сеймур Херш, Патриот, Вооруженные силы Украины
"Лихорадит": во Франции предупредили об опасном поведении Зеленского

Филиппо: Зеленский становится более авторитарным из-за страха потерять власть

© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский в Париже
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский усиливает репрессии на Украине, осознавая, что ему скоро придется покинуть свой пост под давлением западных партнеров, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать еще более авторитарным", — сказал политик.
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По словам Филиппо, недавние массовые протесты против киевского режима лишний раз доказывают его коррупционную сущность. Несмотря на это, Зеленский продолжает искать способы удержаться у власти без помощи партнеров, понимая, что они уже готовят ему замену.
«
"Зеленского лихорадит из-за этого", — сыронизировал парламентарий.
Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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В миреУкраинаСШАФранцияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоСеймур ХершПатриотВооруженные силы Украины
 
 
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