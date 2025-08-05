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Зеленский пытается завлечь больше молодежи в ряды ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
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16:27 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/zelenskij-2033503378.html
Зеленский пытается завлечь больше молодежи в ряды ВСУ
Зеленский пытается завлечь больше молодежи в ряды ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
Зеленский пытается завлечь больше молодежи в ряды ВСУ
Владимир Зеленский, пытаясь завлечь больше молодежи в ВСУ, заявил о необходимости расширить программу контрактов "18-24". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:27:00+03:00
2025-08-05T16:27:00+03:00
в мире
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джейк салливан
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский, пытаясь завлечь больше молодежи в ВСУ, заявил о необходимости расширить программу контрактов "18-24". Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить два года. "Контракты 18-24. Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда офиса должны представить обществу детали", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте. При этом Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины. Поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва – нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022368497.html
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В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский пытается завлечь больше молодежи в ряды ВСУ

Зеленский призвал расширить программу по привлечению в ВСУ молодежи с 18 лет

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский, пытаясь завлечь больше молодежи в ВСУ, заявил о необходимости расширить программу контрактов "18-24".
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить два года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних, считают в ВСУ
12 апреля, 11:15
"Контракты 18-24. Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда офиса должны представить обществу детали", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте. При этом Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины. Поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва – нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Играет ва-банк": в Киеве раскрыли, на что пойдет Зеленский ради власти
11 июня, 20:06
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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