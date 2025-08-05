https://ria.ru/20250805/zbarskiy-2033515284.html

Российского видеоблогера Збарского депортируют из Таиланда

Российского видеоблогера Збарского депортируют из Таиланда - РИА Новости, 05.08.2025

Российского видеоблогера Збарского депортируют из Таиланда

Российский YouTube-блогер Тимур Збарский, арестованный в Таиланде после видеосъемок районов боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей, будет... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:41:00+03:00

2025-08-05T16:41:00+03:00

2025-08-05T17:22:00+03:00

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БАНГКОК, 5 авг - РИА Новости. Российский YouTube-блогер Тимур Збарский, арестованный в Таиланде после видеосъемок районов боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей, будет депортирован в Россию 15 августа, сообщил РИА Новости во вторник заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин."Гражданин РФ Тимур Збарский будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом нас сегодня уведомила иммиграционная полиция Таиланда", - сообщил агентству дипломат.Ильин отметил, что уведомлений о предъявлении каких-либо обвинений Збарскому от таиландских властей российская дипмиссия не получала."По нашим данным, никаких уголовных или административных дел в отношении российского гражданина не заводилось", - сказал он агентству, добавив, что иммиграционная полиция подтвердила аннулирование таиландской визы Збарского и его депортацию в связи с видеосъемкой в зоне боевых действий без разрешения военного командования.Консул также сообщил, что во вторник сотрудники посольства РФ посетили россиянина в Центре временного содержания иммиграционной полиции.Сорокадевятилетний Тимур Збарский, совладелец небольшой туристической фирмы в курортном городе Паттайя и известный среди россиян в Таиланде видеоблогер, во время пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей 24-28 июля 2025 года проехал около 150 километров вдоль границы, снимая видеоролики в зоне боевых действий и выкладывая их в свои аккаунты в YouTube и социальных сетях. На видео были запечатлены удары камбоджийских минометов по территории Таиланда, работа ПВО, похороны погибшего военнослужащего, результаты обстрела камбоджийскими РСЗО "Град" гражданских построек в пограничном районе Таиланда и другие события военного конфликта.Россиянин, которого во время видеосъемки неоднократно останавливали патрули таиландской территориальной самообороны в пограничной зоне, был арестован иммиграционной полицией по возвращении в Паттайю в результате аннулирования властями его таиландской долгосрочной визы и отправлен в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке для последующей депортации в Россию.По информации посольства России, полученной от иммиграционной полиции во вторник, Збарский будет внесен в "черный список" с запретом посещения Таиланда на пять лет.

https://ria.ru/20250725/tailand-2031321092.html

https://ria.ru/20250804/zbarskom-2033202636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, россия, бангкок, в мире