https://ria.ru/20250805/zarplata-2033385721.html

Исследование показало рост средней предлагаемой зарплаты мастеров маникюра

Исследование показало рост средней предлагаемой зарплаты мастеров маникюра - РИА Новости, 05.08.2025

Исследование показало рост средней предлагаемой зарплаты мастеров маникюра

Средние предлагаемые зарплаты для мастеров ногтевого сервиса в России за первое полугодие 2025 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T06:46:00+03:00

2025-08-05T06:46:00+03:00

2025-08-05T06:46:00+03:00

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средние предлагаемые зарплаты для мастеров ногтевого сервиса в России за первое полугодие 2025 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 130 тысяч рублей, в общем же рост зарплат, которые обещают сотрудникам в индустрии красоты, составил 15% - до 72 тысяч рублей, сообщается в исследовании "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "По итогам первого полугодия 2025 года средние предлагаемые зарплаты специалистов в индустрии красоты выросли на 15%", - выяснили аналитики, добавив, что в среднем зарплатное предложение для них составляет 72,39 тысячи в месяц. "Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2025 года стала профессия мастера ногтевого сервиса. Средние предлагаемые зарплаты для соискателей на эту позицию повысились на 50% и достигли 130 301 рублей в месяц", - добавили авторы исследования. Также отмечается рост средних зарплатных предложений для барберов - более чем на четверть за последние полгода. Предлагаемая оплата труда составила 133,3 тысячи рублей в месяц. Затем идут косметологи-эстетисты, им стали предлагать на 22% больше - в среднем 84,7 тысячи рублей в месяц. У визажистов месячная зарплата выросла на 21% и составили 81,9 тысячи рублей. А у массажистов рост составил 19% - 70,4 тысячи рублей в месяц. Кроме того, аналитики сервиса рассказали, что по итогам первого полугодия 2025 года спрос на фитнес-тренеров вырос более чем в два раза. Средние зарплатные предложения для них составили 65,2 тысячи рублей в месяц. Также вырос спрос на визажистов и барберов - на 17% и 5% соответственно. "Индустрия красоты демонстрирует устойчивый рост зарплат, что свидетельствует о глубоких структурных изменениях на рынке. Этот тренд обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами: увеличением потребительских расходов на уходовые процедуры, дефицитом квалифицированных кадров и активным расширением сетей салонов красоты", - комментирует директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

https://ria.ru/20250802/moskva-2032952089.html

https://ria.ru/20250731/zarplata-2032497292.html

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общество