https://ria.ru/20250805/zamministra-2033460858.html
Замминистра образования Тувы заподозрили в хищениях
Замминистра образования Тувы заподозрили в хищениях - РИА Новости, 05.08.2025
Замминистра образования Тувы заподозрили в хищениях
Заместитель министра образования Тувы подозревается в мошеннической схеме с госзакупками при заключении контракта на поставку товаров для дошкольных учреждений, РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:38:00+03:00
2025-08-05T13:38:00+03:00
2025-08-05T13:38:00+03:00
происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Заместитель министра образования Тувы подозревается в мошеннической схеме с госзакупками при заключении контракта на поставку товаров для дошкольных учреждений, из бюджета было похищено около 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в 2022 году подозреваемая, курируя вопросы проведения государственных закупок в сфере образования, совместно с другими работниками министерства и представителями коммерческого предприятия организовала заключение государственного контракта на поставку товаров для дошкольных образовательных учреждений. В результате было перечислено свыше 4,9 миллиона рублей, хотя среднерыночная стоимость поставленных товаров составила чуть более 2,4 миллиона рублей. Разница в размере около 2,5 миллиона рублей оказалась в кармане замминистра и ее соучастников, считает следственное управление. "Следователем отдела по расследованию особо важных дел СК России по Республике Тыва в отношении заместителя министра образования Республики Тыва и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся обыски по месту проживания и работы подозреваемой, изымается необходимая для следствия документация. Также принимаются меры к возмещению причиненного ущерба. В прокуратуре Тувы уточняют, что контракт был заключен на поставку мягкого и кухонного инвентаря, а также хозяйственных товаров для пяти дошкольных образовательных учреждений республики в рамках нацпроекта "Демография". Кроме того, фирма, которая обязалась выполнить госконтракт, фактически принадлежит супругу замминистра. "Прокурор республики внес главе региона (Владиславу Ховалыгу – ред.) представление в связи с неурегулированием конфликта интересов при заключении государственного контракта заместителем министра образования с "аффилированной" коммерческой организацией с требованием об увольнении в связи с утратой доверия", - отмечают в республиканской прокуратуре.
https://ria.ru/20250805/zabaykale-2033382266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, республика тыва, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
Замминистра образования Тувы заподозрили в хищениях
Замминистра образования Тувы заподозрили в хищении 2,5 млн рублей
КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Заместитель министра образования Тувы подозревается в мошеннической схеме с госзакупками при заключении контракта на поставку товаров для дошкольных учреждений, из бюджета было похищено около 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в 2022 году подозреваемая, курируя вопросы проведения государственных закупок в сфере образования, совместно с другими работниками министерства и представителями коммерческого предприятия организовала заключение государственного контракта на поставку товаров для дошкольных образовательных учреждений. В результате было перечислено свыше 4,9 миллиона рублей, хотя среднерыночная стоимость поставленных товаров составила чуть более 2,4 миллиона рублей. Разница в размере около 2,5 миллиона рублей оказалась в кармане замминистра и ее соучастников, считает следственное управление.
"Следователем отдела по расследованию особо важных дел СК России
по Республике Тыва
в отношении заместителя министра образования Республики Тыва и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся обыски по месту проживания и работы подозреваемой, изымается необходимая для следствия документация. Также принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.
В прокуратуре Тувы уточняют, что контракт был заключен на поставку мягкого и кухонного инвентаря, а также хозяйственных товаров для пяти дошкольных образовательных учреждений республики в рамках нацпроекта "Демография". Кроме того, фирма, которая обязалась выполнить госконтракт, фактически принадлежит супругу замминистра.
"Прокурор республики внес главе региона (Владиславу Ховалыгу
– ред.) представление в связи с неурегулированием конфликта интересов при заключении государственного контракта заместителем министра образования с "аффилированной" коммерческой организацией с требованием об увольнении в связи с утратой доверия", - отмечают в республиканской прокуратуре.