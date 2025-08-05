https://ria.ru/20250805/zamministra-2033460858.html

Замминистра образования Тувы заподозрили в хищениях

Замминистра образования Тувы заподозрили в хищениях - РИА Новости, 05.08.2025

Замминистра образования Тувы заподозрили в хищениях

Заместитель министра образования Тувы подозревается в мошеннической схеме с госзакупками при заключении контракта на поставку товаров для дошкольных учреждений, РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:38:00+03:00

2025-08-05T13:38:00+03:00

2025-08-05T13:38:00+03:00

происшествия

россия

республика тыва

владислав ховалыг

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Заместитель министра образования Тувы подозревается в мошеннической схеме с госзакупками при заключении контракта на поставку товаров для дошкольных учреждений, из бюджета было похищено около 2,5 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в 2022 году подозреваемая, курируя вопросы проведения государственных закупок в сфере образования, совместно с другими работниками министерства и представителями коммерческого предприятия организовала заключение государственного контракта на поставку товаров для дошкольных образовательных учреждений. В результате было перечислено свыше 4,9 миллиона рублей, хотя среднерыночная стоимость поставленных товаров составила чуть более 2,4 миллиона рублей. Разница в размере около 2,5 миллиона рублей оказалась в кармане замминистра и ее соучастников, считает следственное управление. "Следователем отдела по расследованию особо важных дел СК России по Республике Тыва в отношении заместителя министра образования Республики Тыва и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся обыски по месту проживания и работы подозреваемой, изымается необходимая для следствия документация. Также принимаются меры к возмещению причиненного ущерба. В прокуратуре Тувы уточняют, что контракт был заключен на поставку мягкого и кухонного инвентаря, а также хозяйственных товаров для пяти дошкольных образовательных учреждений республики в рамках нацпроекта "Демография". Кроме того, фирма, которая обязалась выполнить госконтракт, фактически принадлежит супругу замминистра. "Прокурор республики внес главе региона (Владиславу Ховалыгу – ред.) представление в связи с неурегулированием конфликта интересов при заключении государственного контракта заместителем министра образования с "аффилированной" коммерческой организацией с требованием об увольнении в связи с утратой доверия", - отмечают в республиканской прокуратуре.

https://ria.ru/20250805/zabaykale-2033382266.html

https://ria.ru/20250404/krasnojarsk-2009257517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика тыва, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)