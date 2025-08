https://ria.ru/20250805/zakharova-2033577640.html

МИД оценил реакцию Insider* на публикацию Захаровой

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Реакция зарегистрированного в Латвии издания Insider* на публикацию официального представитель МИД России Марии Захаровой, оформленная в виде "опровержения", лишь добавила изначальным тезисам больше аргументов, заявили в МИД РФ. Ранее Захарова в Telegram-канале написала, что следующее десятилетие, возможно, будет решающим для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей, и последним для Канады в том виде, в каком мы ее знаем. По ее оценке, причины вероятного предстоящего "мягкого развода" канадских провинций и отделения их от центра понятны: всё большее количество людей не хотят жить в стране, где легализовано употребление героина, гомосексуальный* спорт (движение ЛГБТ** признано в России экстремистским и запрещено) забивает традиционный, проводится агрессивная кампания по популяризации самоубийств среди лиц, достигших пожилого возраста. "Cудя по оперативной и нервной реакции иноагентского портала The Insider* на пост в Telegram-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой о радужной, но безраздужной перспективе для Канады, псевдорасследователей задело за живое будущее федерального правительства в Оттаве... Возникает вопрос: зачем писать опровержение, которое только подтверждает выводы изначального материала, при этом добавив к нему новые аргументы?" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.В министерстве указали, что "расследователи" не смогли найти контраргументы и опровержений сецессионистским тенденциям в Канаде. "Они сами пишут о противоречиях между федеральными и региональными властями в провинции Альберта: "Но премьер-министр Даниэль Смит и министр юстиции Микки Эмери назвали решение комиссии "несправедливой бюрократической волокитой, мешающей жителям Альберты высказывать свое мнение по важным политическим вопросам" и о том, что Альберта имеет реальный шанс отделиться от Канады", - отметили в МИД РФ. Ведомство пояснило, что "расследователи" ссылаются на федеральную прессу Канады, которая, очевидно, заинтересована в сохранении режима в Оттаве. "При этом, чтобы дезавуировать такие перспективы, ссылаются на федеральную канадскую прессу, очевидно, крайне заинтересованную в сохранении нынешнего режима в Оттаве. И даже в той статье из "опровержения" написано: "изменился уровень поддержки сецессии Альберты. В мае 2020 года лишь 12% опрошенных были "полностью" согласны с сепарацией. К маю 2025 года этот показатель вырос до 17%". Если этот тренд продолжится, то к 2045 году подавляющее большинство жителей Альберты будут выступать резко против федеральных властей", - говорится в сообщении министерства. "Теперь Саскачеван: 40% опрошенных в правящей партии провинции выступают за отделение от Канады. Это – катастрофический провал канадского федерализма, а не "маленькие шансы на сепаратизм", как пытаются представить в The Insider*. Забыли в The Insider*рассказать и о том, что молодежь покидает провинцию Манитоба, а тренд на поддержку в провинции устойчиво снижается", - отметили в МИД России. Ведомство указало, что Квебек, согласно приведенному в "опровержении" графике (36-40% выступают за независимость), показывает стабильный политический запрос провинции на отделение. "Если Канада начинает трещать по швам, неужели франкофонный Квебек выступит за сохранение над собой власти англоговорящей Оттавы? Но главное: "опровергаторы" ни слова не сказали ни про республиканские силы в Канаде, ни про снижение популярности монархии, ни про недовольные правительством крайне правые группировки в канадских войсках. Зато зачем-то разместили ссылку на танец однополой пары на льду. С тем, что в некоторых частях Канада героин легален для хранения и личного употребления никто тоже не спорил", - подчеркнули в МИД России. "Либо в The Insider* работают профессионалы крайне низкой квалификации, либо же там действительно не любят Канаду и желают ей скорейшего развала. А на какие денежки издание клепает эту инфопрофонацию, не расскажут?" - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.* Признано в РФ СМИ-иноагентом** Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

