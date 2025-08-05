https://ria.ru/20250805/zabaykale-2033382266.html
Экс-министра строительства Забайкалья арестовали за мошенничество
Экс-министра строительства Забайкалья арестовали за мошенничество - РИА Новости, 05.08.2025
Экс-министра строительства Забайкалья арестовали за мошенничество
Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован по обвинению в мошенничестве при восстановлении... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:10:00+03:00
2025-08-05T05:10:00+03:00
2025-08-05T06:01:00+03:00
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов, в том числе школ и детсадов, в ДНР", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.В свою очередь, СКР по Забайкальскому краю сообщил во вторник, что следственные органы предъявили обвинение директору некоммерческой организации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в 2023 году в Забайкалье создали автономную некоммерческую организацию, которая получила более 250 миллионов рублей субсидии на "восстановление соцобъектов в одном из регионов России, включая ремонт школ и детских садов". АНО заключила договоры с коммерческой фирмой, которая не выполнила часть работ по договорам либо сделала их ненадлежащего качества."В сентябре 2023 года обвиняемый, достоверно зная об указанных недостатках, представил в департамент государственного имущества Забайкальского края подложные документы о выполнении работ в полном объёме, что позволило незаконно получить более 30 миллионов рублей", - уточнили в СУСК региона.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Забайкальскому краю, обвиняемый был задержан, проведены обыски в его доме и на рабочем месте, фигурант заключен под стражу судом по ходатайству следствия."По уголовному делу продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы, а также будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов власти и представителей коммерческой фирмы", - добавили в СУСК.Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идёт об экс-министре строительства края.Ватагин был назначен руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 6 июля 2021 года, в 2022 году покинул этот пост.
https://ria.ru/20250801/sud-2032922893.html
https://ria.ru/20250804/sud-2033346305.html
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забайкальский край, донецкая народная республика
Забайкальский край, Донецкая Народная Республика
Экс-министра строительства Забайкалья арестовали за мошенничество
Экс-министра строительства Забайкалья Ватагина арестовали за мошенничество
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Бывший министр строительства Забайкальского края
и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов, в том числе школ и детсадов, в ДНР", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
В свою очередь, СКР по Забайкальскому краю сообщил во вторник, что следственные органы предъявили обвинение директору некоммерческой организации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в 2023 году в Забайкалье создали автономную некоммерческую организацию, которая получила более 250 миллионов рублей субсидии на "восстановление соцобъектов в одном из регионов России, включая ремонт школ и детских садов". АНО заключила договоры с коммерческой фирмой, которая не выполнила часть работ по договорам либо сделала их ненадлежащего качества.
"В сентябре 2023 года обвиняемый, достоверно зная об указанных недостатках, представил в департамент государственного имущества Забайкальского края подложные документы о выполнении работ в полном объёме, что позволило незаконно получить более 30 миллионов рублей", - уточнили в СУСК региона.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Забайкальскому краю, обвиняемый был задержан, проведены обыски в его доме и на рабочем месте, фигурант заключен под стражу судом по ходатайству следствия.
"По уголовному делу продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы, а также будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов власти и представителей коммерческой фирмы", - добавили в СУСК.
Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идёт об экс-министре строительства края.
Ватагин был назначен руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 6 июля 2021 года, в 2022 году покинул этот пост.