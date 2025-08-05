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Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов - РИА Новости, 05.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:35 05.08.2025 (обновлено: 11:43 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/yukhanov-2033426305.html
Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов
Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов - РИА Новости, 05.08.2025
Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов
Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов скончался в возрасте 67 лет, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:35:00+03:00
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культура
электротеатр станиславский
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гитис
виктор славкин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов скончался в возрасте 67 лет, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина."Да, это так, Борис Юрьевич умер", - сказала собеседница агентства.Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
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электротеатр станиславский, анатолий эфрос, анатолий васильев, гитис, виктор славкин, борис юхананов
Культура, Электротеатр Станиславский, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, ГИТИС, Виктор Славкин, Борис Юхананов
Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

Худрук "Электротеатра Станиславский" Юхананов умер в возрасте 67 лет

© РИА Новости / Евгения НовоженинаХудожественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов
Художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов скончался в возрасте 67 лет, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина.
"Да, это так, Борис Юрьевич умер", - сказала собеседница агентства.
Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
 
КультураЭлектротеатр СтаниславскийАнатолий ЭфросАнатолий ВасильевГИТИСВиктор СлавкинБорис Юхананов
 
 
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