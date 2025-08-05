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Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов - РИА Новости, 05.08.2025

Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов скончался в возрасте 67 лет, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина. РИА Новости, 05.08.2025

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов скончался в возрасте 67 лет, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина."Да, это так, Борис Юрьевич умер", - сказала собеседница агентства.Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.

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электротеатр станиславский, анатолий эфрос, анатолий васильев, гитис, виктор славкин, борис юхананов