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В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 05.08.2025 (обновлено: 08:05 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/vzryv-2033376366.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 05.08.2025
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:45:00+03:00
2025-08-05T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
россия
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в сообщении.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в это время в Одесской, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Николаевская область
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
Одессе прозвучал взрыв", — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в это время в Одесской, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияОдесская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаНиколаевская область
 
 
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