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В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 05.08.2025
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:45:00+03:00
2025-08-05T02:45:00+03:00
2025-08-05T08:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в сообщении.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в это время в Одесской, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Николаевская область