https://ria.ru/20250805/vzryv-2033376366.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 05.08.2025

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:45:00+03:00

2025-08-05T02:45:00+03:00

2025-08-05T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

россия

одесская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в сообщении.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в это время в Одесской, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

одесская область

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, украина, николаевская область