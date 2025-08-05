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ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран - РИА Новости, 05.08.2025
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18:52 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vybory-2033551782.html
ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран
ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран - РИА Новости, 05.08.2025
ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран
Россия ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году, заявил РИА Новости член Центральной избирательной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:52:00+03:00
2025-08-05T18:52:00+03:00
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Россия ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году, заявил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года. "Мы встречались с достаточно большим количеством делегаций и организаций, которые являются профессиональными экспертами в области наблюдения. Это и Африканский союз, и Лига арабских государств, и Организация исламского сотрудничества, и многие, многие другие. Мы их всех пригласили к нам на выборы депутатов Государственной думы в 2026 году", - сказал Лопатин, являющийся наблюдателем на выборах в сенат (верхнюю палату парламента) Египта, проходящих 4-5 августа. Он подчеркнул, что ЦИК интересно делиться опытом организации и проведения выборов. "Многие организации и страны стремятся к нам попасть для того, чтобы перенять эти практики и, возможно, использовать у себя в своих странах", - добавил Лопатин.
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в мире, россия, египет, госдума рф, африканский союз, лига арабских государств
В мире, Россия, Египет, Госдума РФ, Африканский союз, Лига арабских государств
ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран

Лопатин: РФ ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в ГД

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Россия ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году, заявил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин.
Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
«
"Мы встречались с достаточно большим количеством делегаций и организаций, которые являются профессиональными экспертами в области наблюдения. Это и Африканский союз, и Лига арабских государств, и Организация исламского сотрудничества, и многие, многие другие. Мы их всех пригласили к нам на выборы депутатов Государственной думы в 2026 году", - сказал Лопатин, являющийся наблюдателем на выборах в сенат (верхнюю палату парламента) Египта, проходящих 4-5 августа.
Он подчеркнул, что ЦИК интересно делиться опытом организации и проведения выборов.
"Многие организации и страны стремятся к нам попасть для того, чтобы перенять эти практики и, возможно, использовать у себя в своих странах", - добавил Лопатин.
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