ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран
Лопатин: РФ ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в ГД
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Россия ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году, заявил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин.
Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
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"Мы встречались с достаточно большим количеством делегаций и организаций, которые являются профессиональными экспертами в области наблюдения. Это и Африканский союз, и Лига арабских государств, и Организация исламского сотрудничества, и многие, многие другие. Мы их всех пригласили к нам на выборы депутатов Государственной думы в 2026 году", - сказал Лопатин, являющийся наблюдателем на выборах в сенат (верхнюю палату парламента) Египта, проходящих 4-5 августа.
Он подчеркнул, что ЦИК интересно делиться опытом организации и проведения выборов.
"Многие организации и страны стремятся к нам попасть для того, чтобы перенять эти практики и, возможно, использовать у себя в своих странах", - добавил Лопатин.