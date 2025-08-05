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ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран

ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран - РИА Новости, 05.08.2025

ЦИК России пригласил на выборы наблюдателей из арабских и африканских стран

Россия ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году, заявил РИА Новости член Центральной избирательной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:52:00+03:00

2025-08-05T18:52:00+03:00

2025-08-05T18:52:00+03:00

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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Россия ждет наблюдателей из арабских и африканских стран на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году, заявил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года. "Мы встречались с достаточно большим количеством делегаций и организаций, которые являются профессиональными экспертами в области наблюдения. Это и Африканский союз, и Лига арабских государств, и Организация исламского сотрудничества, и многие, многие другие. Мы их всех пригласили к нам на выборы депутатов Государственной думы в 2026 году", - сказал Лопатин, являющийся наблюдателем на выборах в сенат (верхнюю палату парламента) Египта, проходящих 4-5 августа. Он подчеркнул, что ЦИК интересно делиться опытом организации и проведения выборов. "Многие организации и страны стремятся к нам попасть для того, чтобы перенять эти практики и, возможно, использовать у себя в своих странах", - добавил Лопатин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, египет, госдума рф, африканский союз, лига арабских государств