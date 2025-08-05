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Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии - РИА Новости, 05.08.2025
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23:59 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vuchich-2033586054.html
Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии
Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии - РИА Новости, 05.08.2025
Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил премьера Италии Джорджу Мелони за принципиальную поддержку Италией пути Сербии к членству в ЕС и заявленное... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:59:00+03:00
2025-08-05T23:59:00+03:00
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БЕЛГРАД, 5 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил премьера Италии Джорджу Мелони за принципиальную поддержку Италией пути Сербии к членству в ЕС и заявленное участие в международной выставке EXPO 2027 под Белградом. Глава правительства Италии прибыла в столицу Сербии вечером во вторник и провела встречу с главой сербского государства без публичных мероприятий. &quot;Я поблагодарил премьера Джорджу Мелони за принципиальную поддержку Италии, особенно когда речь идет о европейской интеграции и выставке EXPO 2027, где покажем силу дружбы и совместного видения, потому что подтверждение участия означает не только приезд (представителей - ред.) государства на выставку, оно означает поддержку, партнерство и доверие. Сербия исключительно ценит отношения с Италией, не только как с политическим партнером, но как с настоящим другом, который понимает наши ценности, традиции и стремления. Сербия и Италия стоят плечом к плечу на пути развития и стабильности всего региона&quot;, - написал Вучич в Instagram*.Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявил в начале июня, что участие в международной специализированной выставке ЕXPO 2027 в Сербии подтвердили 114 государств. По его словам, мероприятие может стать рекордным по числу стран-участниц. В районе Сурчин под Белградом в настоящее время на площади в 25 гектаров ведется строительство национального стадиона по стандартам УЕФА на 52 тысячи мест, Аква-центра, а также жилого комплекса на 1,5 тысячи квартир и ответвление автомагистрали, предстоит строительство ветки железной дороги от аэропорта Никола Тесла. В июне 2023 года президент Сербии Александр Вучич назвал получение столицей Сербии права на проведение специализированной международной выставки EXPO фантастическим успехом страны. Место проведения определялось на заседании международного бюро выставок (BIE) в Париже. На организацию выставки, помимо Сербии, претендовали Испания, США, Таиланд и Аргентина. Сербия выдвигала свою кандидатуру с темой "Игра для человечества - спорт и музыка для всех". Ожидается, что выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html
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в мире, сербия, италия, белград (город), александр вучич, джорджа мелони, никола тесла, евросоюз
В мире, Сербия, Италия, Белград (город), Александр Вучич, Джорджа Мелони, Никола Тесла, Евросоюз
Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии

Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии и выставки EXPO

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил премьера Италии Джорджу Мелони за принципиальную поддержку Италией пути Сербии к членству в ЕС и заявленное участие в международной выставке EXPO 2027 под Белградом.
Глава правительства Италии прибыла в столицу Сербии вечером во вторник и провела встречу с главой сербского государства без публичных мероприятий.
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"Я поблагодарил премьера Джорджу Мелони за принципиальную поддержку Италии, особенно когда речь идет о европейской интеграции и выставке EXPO 2027, где покажем силу дружбы и совместного видения, потому что подтверждение участия означает не только приезд (представителей - ред.) государства на выставку, оно означает поддержку, партнерство и доверие. Сербия исключительно ценит отношения с Италией, не только как с политическим партнером, но как с настоящим другом, который понимает наши ценности, традиции и стремления. Сербия и Италия стоят плечом к плечу на пути развития и стабильности всего региона", - написал Вучич в Instagram*.

Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявил в начале июня, что участие в международной специализированной выставке ЕXPO 2027 в Сербии подтвердили 114 государств. По его словам, мероприятие может стать рекордным по числу стран-участниц.
В районе Сурчин под Белградом в настоящее время на площади в 25 гектаров ведется строительство национального стадиона по стандартам УЕФА на 52 тысячи мест, Аква-центра, а также жилого комплекса на 1,5 тысячи квартир и ответвление автомагистрали, предстоит строительство ветки железной дороги от аэропорта Никола Тесла.
В июне 2023 года президент Сербии Александр Вучич назвал получение столицей Сербии права на проведение специализированной международной выставки EXPO фантастическим успехом страны. Место проведения определялось на заседании международного бюро выставок (BIE) в Париже. На организацию выставки, помимо Сербии, претендовали Испания, США, Таиланд и Аргентина. Сербия выдвигала свою кандидатуру с темой "Игра для человечества - спорт и музыка для всех". Ожидается, что выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСербияИталияБелград (город)Александр ВучичДжорджа МелониНикола ТеслаЕвросоюз
 
 
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