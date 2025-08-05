Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии
Вучич поблагодарил Мелони за поддержку евроинтеграции Сербии и выставки EXPO
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил премьера Италии Джорджу Мелони за принципиальную поддержку Италией пути Сербии к членству в ЕС и заявленное участие в международной выставке EXPO 2027 под Белградом.
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"Я поблагодарил премьера Джорджу Мелони за принципиальную поддержку Италии, особенно когда речь идет о европейской интеграции и выставке EXPO 2027, где покажем силу дружбы и совместного видения, потому что подтверждение участия означает не только приезд (представителей - ред.) государства на выставку, оно означает поддержку, партнерство и доверие. Сербия исключительно ценит отношения с Италией, не только как с политическим партнером, но как с настоящим другом, который понимает наши ценности, традиции и стремления. Сербия и Италия стоят плечом к плечу на пути развития и стабильности всего региона", - написал Вучич в Instagram*.
Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявил в начале июня, что участие в международной специализированной выставке ЕXPO 2027 в Сербии подтвердили 114 государств. По его словам, мероприятие может стать рекордным по числу стран-участниц.
В районе Сурчин под Белградом в настоящее время на площади в 25 гектаров ведется строительство национального стадиона по стандартам УЕФА на 52 тысячи мест, Аква-центра, а также жилого комплекса на 1,5 тысячи квартир и ответвление автомагистрали, предстоит строительство ветки железной дороги от аэропорта Никола Тесла.
В июне 2023 года президент Сербии Александр Вучич назвал получение столицей Сербии права на проведение специализированной международной выставки EXPO фантастическим успехом страны. Место проведения определялось на заседании международного бюро выставок (BIE) в Париже. На организацию выставки, помимо Сербии, претендовали Испания, США, Таиланд и Аргентина. Сербия выдвигала свою кандидатуру с темой "Игра для человечества - спорт и музыка для всех". Ожидается, что выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.
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