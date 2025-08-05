https://ria.ru/20250805/vsu-2033583520.html

Президент Словакии не разрешил двум гражданам присоединиться к ВСУ

Президент Словакии не разрешил двум гражданам присоединиться к ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025

Президент Словакии не разрешил двум гражданам присоединиться к ВСУ

Президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешил двум словакам присоединиться к украинской армии, еще один гражданин республики хотел вступить в ряды ВС РФ, но и РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:25:00+03:00

2025-08-05T23:25:00+03:00

2025-08-05T23:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

россия

украина

петер пеллегрини

зузана чапутова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_7ec0d7f7ffbb48c5f265cac31d38afbb.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешил двум словакам присоединиться к украинской армии, еще один гражданин республики хотел вступить в ряды ВС РФ, но и его запрос словацкие власти отклонили, сообщило издание Denník N. "В июле о возможности воевать за Украину попросили два словака, один словак хотел быть на стороне России. Президент Петер Пеллегрини отказал всем", - говорится в сообщении словацкого издания. Издание уточнило, что Пеллегрини за время нахождения на посту президента республики получил семь заявлений: в июле 2024 года двое словаков хотели присоединиться к ВСУ, в августе 2024 года поступили еще две аналогичные просьбы, в июле 2025 года еще два словака хотели вступить в ряды ВСУ, а один - присоединиться к российской армии. Всем заявителям было отказано. Бывшая глава Словакии Зузана Чапутова в период с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года рассмотрела 35 заявлений от граждан Словакии, желающих вступить в ВСУ: 26 гражданам в этом отказали, но девяти гражданам было разрешено присоединиться к украинской армии. Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. Если такого разрешения ими не получено, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20250728/ukraina-2031441120.html

словакия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, украина, петер пеллегрини, зузана чапутова, вооруженные силы украины