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Президент Словакии не разрешил двум гражданам присоединиться к ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:25 05.08.2025 (обновлено: 23:26 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/vsu-2033583520.html
Президент Словакии не разрешил двум гражданам присоединиться к ВСУ
Президент Словакии не разрешил двум гражданам присоединиться к ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
Президент Словакии не разрешил двум гражданам присоединиться к ВСУ
Президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешил двум словакам присоединиться к украинской армии, еще один гражданин республики хотел вступить в ряды ВС РФ, но и РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:25:00+03:00
2025-08-05T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
россия
украина
петер пеллегрини
зузана чапутова
вооруженные силы украины
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БРАТИСЛАВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешил двум словакам присоединиться к украинской армии, еще один гражданин республики хотел вступить в ряды ВС РФ, но и его запрос словацкие власти отклонили, сообщило издание Denník N. "В июле о возможности воевать за Украину попросили два словака, один словак хотел быть на стороне России. Президент Петер Пеллегрини отказал всем", - говорится в сообщении словацкого издания. Издание уточнило, что Пеллегрини за время нахождения на посту президента республики получил семь заявлений: в июле 2024 года двое словаков хотели присоединиться к ВСУ, в августе 2024 года поступили еще две аналогичные просьбы, в июле 2025 года еще два словака хотели вступить в ряды ВСУ, а один - присоединиться к российской армии. Всем заявителям было отказано. Бывшая глава Словакии Зузана Чапутова в период с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года рассмотрела 35 заявлений от граждан Словакии, желающих вступить в ВСУ: 26 гражданам в этом отказали, но девяти гражданам было разрешено присоединиться к украинской армии. Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. Если такого разрешения ими не получено, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031441120.html
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в мире, словакия, россия, украина, петер пеллегрини, зузана чапутова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Россия, Украина, Петер Пеллегрини, Зузана Чапутова, Вооруженные силы Украины
Президент Словакии не разрешил двум гражданам присоединиться к ВСУ

Dennik N: Пеллегрини не разрешил двум гражданам Словакии вступить в ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешил двум словакам присоединиться к украинской армии, еще один гражданин республики хотел вступить в ряды ВС РФ, но и его запрос словацкие власти отклонили, сообщило издание Denník N.
"В июле о возможности воевать за Украину попросили два словака, один словак хотел быть на стороне России. Президент Петер Пеллегрини отказал всем", - говорится в сообщении словацкого издания.
Издание уточнило, что Пеллегрини за время нахождения на посту президента республики получил семь заявлений: в июле 2024 года двое словаков хотели присоединиться к ВСУ, в августе 2024 года поступили еще две аналогичные просьбы, в июле 2025 года еще два словака хотели вступить в ряды ВСУ, а один - присоединиться к российской армии. Всем заявителям было отказано.
Бывшая глава Словакии Зузана Чапутова в период с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года рассмотрела 35 заявлений от граждан Словакии, желающих вступить в ВСУ: 26 гражданам в этом отказали, но девяти гражданам было разрешено присоединиться к украинской армии.
Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. Если такого разрешения ими не получено, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияРоссияУкраинаПетер ПеллегриниЗузана ЧапутоваВооруженные силы Украины
 
 
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