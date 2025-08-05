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Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:17 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vsu-2033571471.html
Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области
ВСУ атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:17:00+03:00
2025-08-05T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
иван кожедуб
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;Сегодня, в важный для всего региона праздник - День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, - ВСУ атаковали памятник в Уразово Валуйского округа, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Легендарный летчик совершил свой первый боевой вылет в марте 1943 года с Уразовского аэродрома&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор отметил, что эта атака еще раз подтверждает стремление врага к террору и уничтожению памяти о подвиге ветеранов Великой Победы. Он добавил, что будут приняты все меры для максимально быстрого устранения повреждений. Во вторник вечером губернатор сообщал, что поселок Уразово Валуйского округа находится под атакой украинских дронов. В результате атак трех беспилотников повреждены машины, коммерческий объект и домовладение.
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, иван кожедуб , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Иван Кожедуб , Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали памятник летчику Кожедубу в белгородском Уразово

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Сегодня, в важный для всего региона праздник - День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, - ВСУ атаковали памятник в Уразово Валуйского округа, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Легендарный летчик совершил свой первый боевой вылет в марте 1943 года с Уразовского аэродрома", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что эта атака еще раз подтверждает стремление врага к террору и уничтожению памяти о подвиге ветеранов Великой Победы. Он добавил, что будут приняты все меры для максимально быстрого устранения повреждений.
Во вторник вечером губернатор сообщал, что поселок Уразово Валуйского округа находится под атакой украинских дронов. В результате атак трех беспилотников повреждены машины, коммерческий объект и домовладение.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковИван КожедубВооруженные силы Украины
 
 
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