https://ria.ru/20250805/vsu-2033571471.html

Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2025

Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области

ВСУ атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:17:00+03:00

2025-08-05T21:17:00+03:00

2025-08-05T21:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

иван кожедуб

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня, в важный для всего региона праздник - День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, - ВСУ атаковали памятник в Уразово Валуйского округа, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Легендарный летчик совершил свой первый боевой вылет в марте 1943 года с Уразовского аэродрома", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор отметил, что эта атака еще раз подтверждает стремление врага к террору и уничтожению памяти о подвиге ветеранов Великой Победы. Он добавил, что будут приняты все меры для максимально быстрого устранения повреждений. Во вторник вечером губернатор сообщал, что поселок Уразово Валуйского округа находится под атакой украинских дронов. В результате атак трех беспилотников повреждены машины, коммерческий объект и домовладение.

https://ria.ru/20250510/vsu-2016260211.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, белгород, вячеслав гладков, иван кожедуб , вооруженные силы украины