https://ria.ru/20250805/vsu-2033569501.html
ВСУ перебросили под Красноармейск элитные отряды, сообщил боец
ВСУ перебросили под Красноармейск элитные отряды, сообщил боец - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ перебросили под Красноармейск элитные отряды, сообщил боец
Украинское командование перебросило сразу несколько элитных подразделений БПЛА на покровское направление, чтобы сдержать продвижение российских войск, сообщил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:56:00+03:00
2025-08-05T20:56:00+03:00
2025-08-05T21:30:00+03:00
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СЕЛИДОВО, 5 авг - РИА Новости. Украинское командование перебросило сразу несколько элитных подразделений БПЛА на покровское направление, чтобы сдержать продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона "Сомали" 51 армии в составе группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Рыбак". "Враг понимает, что они практически в окружении. Подтянули сюда элитные подразделения операторов FPV-дронов и пытаются, ну, ставят акцент больше на воздушное пространство, нежели на артиллерию свою", - сообщил "Рыбак". Он добавил, что на данный момент на фронте работают операторы БПЛА из подразделений 425-го отдельного штурмового полка "Скала", 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" и батальона "Flying Skull" ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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"Рыбак" о попытке сдержать продвижение российских войск
Украинское командование перебросило элитные отряды БПЛА «Скала», Flying Skull и «Птахи Мадяра» на красноармейское направление чтобы сдержать продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военнослужащий батальона "Сомали" 51 Армии в составе группировки войск "Центр" с позывным «Рыбак»
2025-08-05T20:56
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PT1M55S
РИА Новости
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили под Красноармейск элитные отряды, сообщил боец
ВСУ перебросили под Красноармейск отряды "Скала", Flying Skull и "Птахи Мадяра"