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В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 05.08.2025 (обновлено: 18:25 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/vsu-2033499834.html
В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев
В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев - РИА Новости, 05.08.2025
В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев
Наркоторговцы из Центральной и Южной Америки внедряются в подразделения ВСУ с целью обучиться управлению БПЛА, пишет MWM. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:14:00+03:00
2025-08-05T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
южная америка
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Наркоторговцы из Центральной и Южной Америки внедряются в подразделения ВСУ с целью обучиться управлению БПЛА, пишет MWM."Латиноамериканские контрактники и добровольцы играют все более значимую роль на передовой на украинском театре, причем особенно высока доля бразильцев и колумбийцев", — говорится в материале.Отмечается, что опыт, полученный наркоторговцами в подразделениях Украинского иностранного легиона, окажется для преступников "бесценным в конкуренции с другими бандами и борьбе с федеральными властями".Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250805/vsu-2033454283.html
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в мире, украина, россия, южная америка, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, центральная америка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Южная Америка, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Центральная Америка
В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев

MWM: наркоторговцы из Южной Америки учатся управлять БПЛА в рядах ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Наркоторговцы из Центральной и Южной Америки внедряются в подразделения ВСУ с целью обучиться управлению БПЛА, пишет MWM.
"Латиноамериканские контрактники и добровольцы играют все более значимую роль на передовой на украинском театре, причем особенно высока доля бразильцев и колумбийцев", — говорится в материале.
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Отмечается, что опыт, полученный наркоторговцами в подразделениях Украинского иностранного легиона, окажется для преступников "бесценным в конкуренции с другими бандами и борьбе с федеральными властями".
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЮжная АмерикаМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныЦентральная Америка
 
 
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