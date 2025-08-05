https://ria.ru/20250805/vsu-2033499834.html

В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев

В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев - РИА Новости, 05.08.2025

В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев

Наркоторговцы из Центральной и Южной Америки внедряются в подразделения ВСУ с целью обучиться управлению БПЛА, пишет MWM. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:14:00+03:00

2025-08-05T16:14:00+03:00

2025-08-05T18:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мария захарова

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Наркоторговцы из Центральной и Южной Америки внедряются в подразделения ВСУ с целью обучиться управлению БПЛА, пишет MWM."Латиноамериканские контрактники и добровольцы играют все более значимую роль на передовой на украинском театре, причем особенно высока доля бразильцев и колумбийцев", — говорится в материале.Отмечается, что опыт, полученный наркоторговцами в подразделениях Украинского иностранного легиона, окажется для преступников "бесценным в конкуренции с другими бандами и борьбе с федеральными властями".Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250805/vsu-2033454283.html

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в мире, украина, россия, южная америка, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, центральная америка