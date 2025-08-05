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Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 05.08.2025 (обновлено: 09:56 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/vsu-2033398168.html
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 05.08.2025
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске
РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:29:00+03:00
2025-08-05T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в Красноармейске в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации", — сказал он.По его словам, Красноармейско-Дмитровская агломерация сейчас находится в центре внимания, потому что там сейчас разворачиваются одни из самых значимых боестолкновений, и все идет к тому, что противник оказался уже в крайне сложном положении.Он добавил при этом, что говорить о том, что кольцо полностью замкнуто вокруг Красноармейска, преждевременно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
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красноармейск, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске

Пушилин: ВСУ в Красноармейске не могут получать боеприпасы и проводить ротацию

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в Красноармейске в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации", — сказал он.
По его словам, Красноармейско-Дмитровская агломерация сейчас находится в центре внимания, потому что там сейчас разворачиваются одни из самых значимых боестолкновений, и все идет к тому, что противник оказался уже в крайне сложном положении.
Он добавил при этом, что говорить о том, что кольцо полностью замкнуто вокруг Красноармейска, преждевременно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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