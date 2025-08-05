https://ria.ru/20250805/vsu-2033398168.html
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 05.08.2025
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске
РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:29:00+03:00
2025-08-05T09:29:00+03:00
2025-08-05T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в Красноармейске в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации", — сказал он.По его словам, Красноармейско-Дмитровская агломерация сейчас находится в центре внимания, потому что там сейчас разворачиваются одни из самых значимых боестолкновений, и все идет к тому, что противник оказался уже в крайне сложном положении.Он добавил при этом, что говорить о том, что кольцо полностью замкнуто вокруг Красноармейска, преждевременно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b674d2abf86b42a824d8b70873be6e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске
Пушилин: ВСУ в Красноармейске не могут получать боеприпасы и проводить ротацию