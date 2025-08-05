https://ria.ru/20250805/vsu-2033398168.html

Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске

Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 05.08.2025

Пушилин рассказал о положении ВСУ в Красноармейске

РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:29:00+03:00

2025-08-05T09:29:00+03:00

2025-08-05T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в Красноармейске в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации", — сказал он.По его словам, Красноармейско-Дмитровская агломерация сейчас находится в центре внимания, потому что там сейчас разворачиваются одни из самых значимых боестолкновений, и все идет к тому, что противник оказался уже в крайне сложном положении.Он добавил при этом, что говорить о том, что кольцо полностью замкнуто вокруг Красноармейска, преждевременно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноармейск, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика