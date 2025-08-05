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Зеленского обвинили в подрыве морально-психологического состояния ВСУ
Зеленского обвинили в подрыве морально-психологического состояния ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
Зеленского обвинили в подрыве морально-психологического состояния ВСУ
Киевский режим вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим вместо боевых офицеров, что подрывает морально-психологическое состояние ВСУ, сообщили РИА... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:00:00+03:00
2025-08-05T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киевский режим вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим вместо боевых офицеров, что подрывает морально-психологическое состояние ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, в Липцах на харьковском направлении ВСУ выводят подразделения 92-й штурмовой бригады на восстановление боеспособности. "Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов", - сообщил представитель силовых структур.
https://ria.ru/20250805/preduprezhdenie-2033393209.html
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Зеленского обвинили в подрыве морально-психологического состояния ВСУ
Зеленский вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим вместо боевых офицеров