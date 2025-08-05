Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vsu-2033391235.html
В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ
В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ
Военная логистика ВСУ разрушена после уничтожения железнодорожных развязок и подстанций при ударе по городу Лозовая в Харьковской области, также нанесены удары... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:24:00+03:00
2025-08-05T08:24:00+03:00
в мире
харьковская область
славянск
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Военная логистика ВСУ разрушена после уничтожения железнодорожных развязок и подстанций при ударе по городу Лозовая в Харьковской области, также нанесены удары по ряду заводов, работающих на ВПК, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью нанесен удар по городу Лозовая в Харьковской области. Город имеет великолепную железнодорожную развязку, вернее - имел. В городе несколько заводов, работающих на ВПК... Били по нескольким заводам и разрушили военную логистику, уничтожив железнодорожные развязки и подстанции", - заявил собеседник агентства. По словам Лебедева, переброска техники и боекомплекта, а также ротация украинских войск в сторону подконтрольного ВСУ Славянска в ДНР, по крайней мере, на несколько дней прекращена. Если у ВСУ были планы по поводу прорыва в ЛНР и серьезной обороны Славянска и Краматорска, то о них можно забыть, добавил координатор.
https://ria.ru/20250805/sostav-2033390544.html
харьковская область
славянск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, славянск, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Славянск, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ

Военную логистику ВСУ разрушили ударами по ж/д развязкам в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Военная логистика ВСУ разрушена после уничтожения железнодорожных развязок и подстанций при ударе по городу Лозовая в Харьковской области, также нанесены удары по ряду заводов, работающих на ВПК, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью нанесен удар по городу Лозовая в Харьковской области. Город имеет великолепную железнодорожную развязку, вернее - имел. В городе несколько заводов, работающих на ВПК... Били по нескольким заводам и разрушили военную логистику, уничтожив железнодорожные развязки и подстанции", - заявил собеседник агентства.
По словам Лебедева, переброска техники и боекомплекта, а также ротация украинских войск в сторону подконтрольного ВСУ Славянска в ДНР, по крайней мере, на несколько дней прекращена. Если у ВСУ были планы по поводу прорыва в ЛНР и серьезной обороны Славянска и Краматорска, то о них можно забыть, добавил координатор.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ
08:12
 
В миреХарьковская областьСлавянскДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала