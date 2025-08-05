https://ria.ru/20250805/vsu-2033391235.html

В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ

В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025

В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ

Военная логистика ВСУ разрушена после уничтожения железнодорожных развязок и подстанций при ударе по городу Лозовая в Харьковской области, также нанесены удары... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:24:00+03:00

2025-08-05T08:24:00+03:00

2025-08-05T08:24:00+03:00

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харьковская область

славянск

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Военная логистика ВСУ разрушена после уничтожения железнодорожных развязок и подстанций при ударе по городу Лозовая в Харьковской области, также нанесены удары по ряду заводов, работающих на ВПК, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью нанесен удар по городу Лозовая в Харьковской области. Город имеет великолепную железнодорожную развязку, вернее - имел. В городе несколько заводов, работающих на ВПК... Били по нескольким заводам и разрушили военную логистику, уничтожив железнодорожные развязки и подстанции", - заявил собеседник агентства. По словам Лебедева, переброска техники и боекомплекта, а также ротация украинских войск в сторону подконтрольного ВСУ Славянска в ДНР, по крайней мере, на несколько дней прекращена. Если у ВСУ были планы по поводу прорыва в ЛНР и серьезной обороны Славянска и Краматорска, то о них можно забыть, добавил координатор.

https://ria.ru/20250805/sostav-2033390544.html

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в мире, харьковская область, славянск, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины