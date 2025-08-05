https://ria.ru/20250805/vrach-2033378184.html

Врач назвала главные причины детского ожирения

Врач назвала главные причины детского ожирения - РИА Новости, 05.08.2025

Врач назвала главные причины детского ожирения

Малоподвижный образ жизни, избыточное потребление сахара, систематический недосып и нарушения пищевого поведения – основные причины лишнего веса у детей,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T03:16:00+03:00

2025-08-05T03:16:00+03:00

2025-08-05T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Малоподвижный образ жизни, избыточное потребление сахара, систематический недосып и нарушения пищевого поведения – основные причины лишнего веса у детей, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации Профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. "Каждый пятый ребёнок в России имеет избыточный вес. Основные причины — малоподвижный образ жизни, переизбыток сахара в рационе и хронический недосып и нарушения пищевого поведения", - сообщила нутрициолог. Как рассказала врач, подрастающее поколение подвержено хронической гиподинамии: вместо рекомендованных ВОЗ 2 часов, дети двигаются меньше часа. К тому же, современные дети склонны к избыточному потреблению скрытого сахара. "Даже в "полезных" продуктах, например, в 100 г детского йогурта может содержаться до 4 кусочков сахара", - объяснила Порхун. По словам нутрициолога, систематический недосып и нарушения пищевого поведения часто становятся причинами детского ожирения. "Систематический недосып нарушает гормональную регуляцию аппетита… в подростковом возрасте (12–16 лет) у детей часто проявляется склонность "заедать" стресс, что ведёт к перееданию и набору веса. Нередко встречается нервная анорексия или расстройства приёма пищи", - рассказала врач. Как объяснила специалист, причинами детского ожирения также могут стать гормональный дисбаланс, нехватка воды в рационе, неофибия и психосоматические проявления. "Неофобия у детей — отказ от новой пищи, предпочтение ограниченного рациона, часто в виде пюре, мешает формированию здоровых пищевых привычек… Проблемы с кожей и волосами, связанные с лишним весом и гормональным сбоем, дополнительно ухудшают психологическое состояние подростков", - отметила врач. По словам специалиста, ожирение у детей повышает риск развития многих болезней. "По данным НИИ питания РАМН, ожирение у детей в 4 раза повышает риск развития диабета 2 типа, способствует ранним сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушает опорно-двигательный аппарат", - отметила нутрициолог. По мнению нутрициолога, решение проблемы ожирения у ребенка не в запретах, а в формировании устойчивых здоровых привычек. "Сбалансированное питание, включающее суперфуды, разумный режим и регулярная физическая активность создают среду, в которой здоровый выбор становится для ребёнка естественным и желанным. Такой подход — единственно эффективный путь вырастить поколение, защищённое от метаболических нарушений и связанных с ними заболеваний", - убеждена врач.

https://ria.ru/20250801/kardiolog-2032746249.html

https://ria.ru/20250731/son-2032502587.html

https://ria.ru/20250730/vrach-2032259804.html

https://ria.ru/20250729/vrach-2032052892.html

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общество, россия, алла порхун, воз, рамн, социальный навигатор, детские вопросы