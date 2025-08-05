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Врач назвала главные причины детского ожирения - РИА Новости, 05.08.2025
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03:16 05.08.2025 (обновлено: 11:19 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/vrach-2033378184.html
Врач назвала главные причины детского ожирения
Врач назвала главные причины детского ожирения - РИА Новости, 05.08.2025
Врач назвала главные причины детского ожирения
Малоподвижный образ жизни, избыточное потребление сахара, систематический недосып и нарушения пищевого поведения – основные причины лишнего веса у детей,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T03:16:00+03:00
2025-08-05T11:19:00+03:00
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Малоподвижный образ жизни, избыточное потребление сахара, систематический недосып и нарушения пищевого поведения – основные причины лишнего веса у детей, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации Профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. "Каждый пятый ребёнок в России имеет избыточный вес. Основные причины — малоподвижный образ жизни, переизбыток сахара в рационе и хронический недосып и нарушения пищевого поведения", - сообщила нутрициолог. Как рассказала врач, подрастающее поколение подвержено хронической гиподинамии: вместо рекомендованных ВОЗ 2 часов, дети двигаются меньше часа. К тому же, современные дети склонны к избыточному потреблению скрытого сахара. "Даже в "полезных" продуктах, например, в 100 г детского йогурта может содержаться до 4 кусочков сахара", - объяснила Порхун. По словам нутрициолога, систематический недосып и нарушения пищевого поведения часто становятся причинами детского ожирения. "Систематический недосып нарушает гормональную регуляцию аппетита… в подростковом возрасте (12–16 лет) у детей часто проявляется склонность "заедать" стресс, что ведёт к перееданию и набору веса. Нередко встречается нервная анорексия или расстройства приёма пищи", - рассказала врач. Как объяснила специалист, причинами детского ожирения также могут стать гормональный дисбаланс, нехватка воды в рационе, неофибия и психосоматические проявления. "Неофобия у детей — отказ от новой пищи, предпочтение ограниченного рациона, часто в виде пюре, мешает формированию здоровых пищевых привычек… Проблемы с кожей и волосами, связанные с лишним весом и гормональным сбоем, дополнительно ухудшают психологическое состояние подростков", - отметила врач. По словам специалиста, ожирение у детей повышает риск развития многих болезней. "По данным НИИ питания РАМН, ожирение у детей в 4 раза повышает риск развития диабета 2 типа, способствует ранним сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушает опорно-двигательный аппарат", - отметила нутрициолог. По мнению нутрициолога, решение проблемы ожирения у ребенка не в запретах, а в формировании устойчивых здоровых привычек. "Сбалансированное питание, включающее суперфуды, разумный режим и регулярная физическая активность создают среду, в которой здоровый выбор становится для ребёнка естественным и желанным. Такой подход — единственно эффективный путь вырастить поколение, защищённое от метаболических нарушений и связанных с ними заболеваний", - убеждена врач.
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общество, россия, алла порхун, воз, рамн, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Алла Порхун, ВОЗ, РАМН, Социальный навигатор, Детские вопросы
Врач назвала главные причины детского ожирения

Врач Порхун: малоподвижный образ жизни является причиной детского ожирения

© Depositphotos.com / olenka-2008Мальчик ест торт
Мальчик ест торт - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Depositphotos.com / olenka-2008
Мальчик ест торт. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Малоподвижный образ жизни, избыточное потребление сахара, систематический недосып и нарушения пищевого поведения – основные причины лишнего веса у детей, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации Профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.
"Каждый пятый ребёнок в России имеет избыточный вес. Основные причины — малоподвижный образ жизни, переизбыток сахара в рационе и хронический недосып и нарушения пищевого поведения", - сообщила нутрициолог.
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Как рассказала врач, подрастающее поколение подвержено хронической гиподинамии: вместо рекомендованных ВОЗ 2 часов, дети двигаются меньше часа. К тому же, современные дети склонны к избыточному потреблению скрытого сахара.
"Даже в "полезных" продуктах, например, в 100 г детского йогурта может содержаться до 4 кусочков сахара", - объяснила Порхун.
По словам нутрициолога, систематический недосып и нарушения пищевого поведения часто становятся причинами детского ожирения.
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"Систематический недосып нарушает гормональную регуляцию аппетита… в подростковом возрасте (12–16 лет) у детей часто проявляется склонность "заедать" стресс, что ведёт к перееданию и набору веса. Нередко встречается нервная анорексия или расстройства приёма пищи", - рассказала врач.
Как объяснила специалист, причинами детского ожирения также могут стать гормональный дисбаланс, нехватка воды в рационе, неофибия и психосоматические проявления.
"Неофобия у детей — отказ от новой пищи, предпочтение ограниченного рациона, часто в виде пюре, мешает формированию здоровых пищевых привычек… Проблемы с кожей и волосами, связанные с лишним весом и гормональным сбоем, дополнительно ухудшают психологическое состояние подростков", - отметила врач.
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По словам специалиста, ожирение у детей повышает риск развития многих болезней.
"По данным НИИ питания РАМН, ожирение у детей в 4 раза повышает риск развития диабета 2 типа, способствует ранним сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушает опорно-двигательный аппарат", - отметила нутрициолог.
По мнению нутрициолога, решение проблемы ожирения у ребенка не в запретах, а в формировании устойчивых здоровых привычек.
"Сбалансированное питание, включающее суперфуды, разумный режим и регулярная физическая активность создают среду, в которой здоровый выбор становится для ребёнка естественным и желанным. Такой подход — единственно эффективный путь вырастить поколение, защищённое от метаболических нарушений и связанных с ними заболеваний", - убеждена врач.
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