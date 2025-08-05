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ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:42 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vojska-2033573813.html
ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР
ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР
Украинские войска в вторник 10 раз атаковали территорию ДНР, применив РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:42:00+03:00
2025-08-05T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
денис пушилин
иван приходько
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в вторник 10 раз атаковали территорию ДНР, применив РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис Пушилин. &quot;Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялись РСЗО HIMARS, ударные БПЛА&quot;, - написал Пушилин в Telegram-канале.По его данным, повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Пушилин уточнил, что ей оказывается необходимая медицинская помощь.
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украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько
ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР

Пушилин: ВСУ 5 августа 10 раз атаковали ДНР, применяли HIMARS и ударные дроны

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в вторник 10 раз атаковали территорию ДНР, применив РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«

"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялись РСЗО HIMARS, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале.

По его данным, повреждены два объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Пушилин уточнил, что ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаДенис ПушилинИван Приходько
 
 
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