https://ria.ru/20250805/vojska-2033573813.html

ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР

ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2025

ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР

Украинские войска в вторник 10 раз атаковали территорию ДНР, применив РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:42:00+03:00

2025-08-05T21:42:00+03:00

2025-08-05T21:42:00+03:00

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горловка

денис пушилин

иван приходько

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в вторник 10 раз атаковали территорию ДНР, применив РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялись РСЗО HIMARS, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале.По его данным, повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Пушилин уточнил, что ей оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, иван приходько