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ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР
ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР
Украинские войска в вторник 10 раз атаковали территорию ДНР, применив РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:42:00+03:00
2025-08-05T21:42:00+03:00
2025-08-05T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
иван приходько
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в вторник 10 раз атаковали территорию ДНР, применив РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялись РСЗО HIMARS, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале.По его данным, повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Пушилин уточнил, что ей оказывается необходимая медицинская помощь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ за сутки совершили десять вооруженных атак на территорию ДНР
Пушилин: ВСУ 5 августа 10 раз атаковали ДНР, применяли HIMARS и ударные дроны