https://ria.ru/20250805/voda-2033473784.html
Волонтеры "Народного фронта" развезли десятки тонн воды в ДНР
Волонтеры "Народного фронта" развезли десятки тонн воды в ДНР - РИА Новости, 05.08.2025
Волонтеры "Народного фронта" развезли десятки тонн воды в ДНР
Десятки тонн воды в 9 населенных пунктов ДНР развезли волонтеры "Народного фронта", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:28:00+03:00
2025-08-05T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Десятки тонн воды в 9 населенных пунктов ДНР развезли волонтеры "Народного фронта", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. "Только за последние три дня в Донецкую Народную Республику было передано около 20 тонн питьевой воды из регионов России. В ближайшее время Народный фронт направит мощные генераторы для насосных станций в Енакиево, Макеевку и Донецк. В районах с большим дефицитом воды установим резервуары для создания запасов. Для отдаленных населенных пунктов и освобожденных городов задействуем водовозы и мобильные емкости", - рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко, его слова приводит пресс-служба. В "Народном фронте" подчеркнули, что особое внимание уделяется медицинским учреждениям, где вода необходима не только для питьевого режима, но и для лечебных и технических целей. "Сами представляете, каково это, когда доктор идет на операцию - и хирургу нужно мыться, а он не может обеспечить это в полном объеме. Поэтому мы стараемся решать эти вопросы заблаговременно. В учреждении два отделения реанимации, много оперблоков во всем хирургическом корпусе, у нас есть отделение гемодиализа, где постоянно идет прокачка воды и обеспечение препаратов для гемодиализа", - рассказала главврач Республиканской детской клинической больницы Оксана Мармута. Как отметили в пресс-службе, воду волонтёры Молодёжки Народного фронта вместе с региональным исполкомом также развезли жителям и соцучреждениям Донецка, Макеевки, Енакиево, Харцызска, Сердитого, Новоорловки, Никольского, Курахово.
https://ria.ru/20250804/putin-2033265897.html
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html
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донецкая народная республика, енакиево, макеевка, общество
Донецкая Народная Республика, Енакиево, Макеевка, Общество
Волонтеры "Народного фронта" развезли десятки тонн воды в ДНР
Волонтеры "Народного фронта" развезли 20 тонн воды в 9 населенных пунктов ДНР