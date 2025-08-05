https://ria.ru/20250805/voda-2033473784.html

Волонтеры "Народного фронта" развезли десятки тонн воды в ДНР

Волонтеры "Народного фронта" развезли десятки тонн воды в ДНР - РИА Новости, 05.08.2025

Волонтеры "Народного фронта" развезли десятки тонн воды в ДНР

Десятки тонн воды в 9 населенных пунктов ДНР развезли волонтеры "Народного фронта", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:28:00+03:00

2025-08-05T14:28:00+03:00

2025-08-05T14:29:00+03:00

донецкая народная республика

енакиево

макеевка

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Десятки тонн воды в 9 населенных пунктов ДНР развезли волонтеры "Народного фронта", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. "Только за последние три дня в Донецкую Народную Республику было передано около 20 тонн питьевой воды из регионов России. В ближайшее время Народный фронт направит мощные генераторы для насосных станций в Енакиево, Макеевку и Донецк. В районах с большим дефицитом воды установим резервуары для создания запасов. Для отдаленных населенных пунктов и освобожденных городов задействуем водовозы и мобильные емкости", - рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко, его слова приводит пресс-служба. В "Народном фронте" подчеркнули, что особое внимание уделяется медицинским учреждениям, где вода необходима не только для питьевого режима, но и для лечебных и технических целей. "Сами представляете, каково это, когда доктор идет на операцию - и хирургу нужно мыться, а он не может обеспечить это в полном объеме. Поэтому мы стараемся решать эти вопросы заблаговременно. В учреждении два отделения реанимации, много оперблоков во всем хирургическом корпусе, у нас есть отделение гемодиализа, где постоянно идет прокачка воды и обеспечение препаратов для гемодиализа", - рассказала главврач Республиканской детской клинической больницы Оксана Мармута. Как отметили в пресс-службе, воду волонтёры Молодёжки Народного фронта вместе с региональным исполкомом также развезли жителям и соцучреждениям Донецка, Макеевки, Енакиево, Харцызска, Сердитого, Новоорловки, Никольского, Курахово.

https://ria.ru/20250804/putin-2033265897.html

https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html

донецкая народная республика

енакиево

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, енакиево, макеевка, общество