https://ria.ru/20250805/vebrf-2033522205.html

Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия

Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия - РИА Новости, 05.08.2025

Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия

Объем бизнеса госкорпорации ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия составил 7,5 триллиона рублей, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:56:00+03:00

2025-08-05T16:56:00+03:00

2025-08-05T16:56:00+03:00

экономика

россия

игорь шувалов

владимир путин

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Объем бизнеса госкорпорации ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия составил 7,5 триллиона рублей, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По итогам первого полугодия бизнес ВЭБа составляет 7,5 триллиона рублей, и ВЭБ входит в пятерку крупнейших кредитных организаций страны", - сказал Шувалов. В пресс-службе ВЭБа уточнили, что это сделки на балансе ВЭБа. Шувалов также сообщил, что величина собственных средств (капитал) госкорпорации в настоящее время составляет 1,4 триллиона рублей, достаточность капитала - свыше 16%. "Это хорошие показатели", - отметил он. Как сообщила пресс-служба ВЭБа, в рамках новой стратегии до 2030 года госкорпорация будет работать по пяти ключевым направлениям: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация поддержит проекты объемом больше 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов прямого участия ВЭБа, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250527/sovet-2019324879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, игорь шувалов, владимир путин, вэб.рф (вэб)