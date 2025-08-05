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Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия - РИА Новости, 05.08.2025
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16:56 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vebrf-2033522205.html
Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия
Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия - РИА Новости, 05.08.2025
Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия
Объем бизнеса госкорпорации ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия составил 7,5 триллиона рублей, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:56:00+03:00
2025-08-05T16:56:00+03:00
экономика
россия
игорь шувалов
владимир путин
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Объем бизнеса госкорпорации ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия составил 7,5 триллиона рублей, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По итогам первого полугодия бизнес ВЭБа составляет 7,5 триллиона рублей, и ВЭБ входит в пятерку крупнейших кредитных организаций страны", - сказал Шувалов. В пресс-службе ВЭБа уточнили, что это сделки на балансе ВЭБа. Шувалов также сообщил, что величина собственных средств (капитал) госкорпорации в настоящее время составляет 1,4 триллиона рублей, достаточность капитала - свыше 16%. "Это хорошие показатели", - отметил он. Как сообщила пресс-служба ВЭБа, в рамках новой стратегии до 2030 года госкорпорация будет работать по пяти ключевым направлениям: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация поддержит проекты объемом больше 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов прямого участия ВЭБа, сообщили в пресс-службе.
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экономика, россия, игорь шувалов, владимир путин, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Игорь Шувалов, Владимир Путин, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Шувалов оценил объем бизнеса ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия

Шувалов: объем бизнеса ВЭБа по итогам первого полугодия составил 7,5 трлн рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов во время встречи
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Объем бизнеса госкорпорации ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия составил 7,5 триллиона рублей, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"По итогам первого полугодия бизнес ВЭБа составляет 7,5 триллиона рублей, и ВЭБ входит в пятерку крупнейших кредитных организаций страны", - сказал Шувалов.
В пресс-службе ВЭБа уточнили, что это сделки на балансе ВЭБа.
Шувалов также сообщил, что величина собственных средств (капитал) госкорпорации в настоящее время составляет 1,4 триллиона рублей, достаточность капитала - свыше 16%. "Это хорошие показатели", - отметил он.
Как сообщила пресс-служба ВЭБа, в рамках новой стратегии до 2030 года госкорпорация будет работать по пяти ключевым направлениям: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация поддержит проекты объемом больше 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов прямого участия ВЭБа, сообщили в пресс-службе.
Офис ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации
27 мая, 13:47
 
ЭкономикаРоссияИгорь ШуваловВладимир ПутинВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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