https://ria.ru/20250805/vashington-2033394282.html

В Вашингтоне отреставрируют оскверненный памятник генералу Конфедерации

В Вашингтоне отреставрируют оскверненный памятник генералу Конфедерации - РИА Новости, 05.08.2025

В Вашингтоне отреставрируют оскверненный памятник генералу Конфедерации

Служба национальных парков США заявила, что восстановит памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, которую снесли демонстранты в 2020... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:58:00+03:00

2025-08-05T08:58:00+03:00

2025-08-05T08:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Служба национальных парков США заявила, что восстановит памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, которую снесли демонстранты в 2020 году. В июне 2020 года на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции. По данным телеканала NBC Washington, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около десяти сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали. "Служба национальных парков объявила, что отреставрирует и заново установит бронзовую статую Альберта Пайка, которая была снесена и осквернена во время беспорядков в июне 2020 года. Реставрация соответствует федеральным обязательствам в рамках закона об охране исторического наследия, а также недавних распоряжений президента об украшении столицы страны и восстановлении ранее существовавших статуй", - говорится в заявлении на сайте службы нацпарков. Как отмечается, подготовка площадки для ремонта поврежденного каменного постамента статуи начнется в ближайшее время. Ведомство планирует завершить установку статуи к октябрю.

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в мире, вашингтон (штат), сша, джордж флойд