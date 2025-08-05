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В Харькове прогремел повторный взрыв - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033582996.html
В Харькове прогремел повторный взрыв
В Харькове прогремел повторный взрыв - РИА Новости, 05.08.2025
В Харькове прогремел повторный взрыв
Повторный взрыв прогремел в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:19:00+03:00
2025-08-05T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". Вечером во вторник телеканал сообщал о взрыве в северных районах Харькова. "На севере Харькова снова слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250805/vsu-2033577902.html
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в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел повторный взрыв

На севере Харькова прогремел повторный взрыв

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Вечером во вторник телеканал сообщал о взрыве в северных районах Харькова.
"На севере Харькова снова слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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