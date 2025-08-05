https://ria.ru/20250805/ukraina-2033582996.html

В Харькове прогремел повторный взрыв

В Харькове прогремел повторный взрыв - РИА Новости, 05.08.2025

В Харькове прогремел повторный взрыв

Повторный взрыв прогремел в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:19:00+03:00

2025-08-05T23:19:00+03:00

2025-08-05T23:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". Вечером во вторник телеканал сообщал о взрыве в северных районах Харькова. "На севере Харькова снова слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250805/vsu-2033577902.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины