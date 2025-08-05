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В Раде назвали провальной программу привлечения молодежи в ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
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23:10 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033582135.html
В Раде назвали провальной программу привлечения молодежи в ВСУ
В Раде назвали провальной программу привлечения молодежи в ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
В Раде назвали провальной программу привлечения молодежи в ВСУ
Депутат Верховной рады Анна Скороход раскритиковала программу привлечения в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, по ее словам, она провалена. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:10:00+03:00
2025-08-05T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
анна скороход
джейк салливан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход раскритиковала программу привлечения в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, по ее словам, она провалена. Во вторник Владимир Зеленский, пытаясь завлечь больше молодежи в ряды ВСУ, заявил о необходимости расширить программу контрактов "18-24". "Эта программа была полностью провалена. Сама идея была неплохая, но реализация не вышла... Может, не надо трогать детей, пусть они какое-то потомство дадут. Посмотрите на наш кризис демографический. У нас остались дети и пожилые люди", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция", комментируя контракты на службу в ВСУ с молодежью в возрасте 18-24 лет. Ранее Зеленский объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006285204.html
https://ria.ru/20250805/vsu-2033577902.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, анна скороход, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде назвали провальной программу привлечения молодежи в ВСУ

Депутат Рады Скороход назвала провальной программу привлечения молодежи в ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход раскритиковала программу привлечения в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, по ее словам, она провалена.
Во вторник Владимир Зеленский, пытаясь завлечь больше молодежи в ряды ВСУ, заявил о необходимости расширить программу контрактов "18-24".
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"Эта программа была полностью провалена. Сама идея была неплохая, но реализация не вышла... Может, не надо трогать детей, пусть они какое-то потомство дадут. Посмотрите на наш кризис демографический. У нас остались дети и пожилые люди", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция", комментируя контракты на службу в ВСУ с молодежью в возрасте 18-24 лет.
Ранее Зеленский объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАнна СкороходДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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