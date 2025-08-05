https://ria.ru/20250805/ukraina-2033556596.html

Посольство России прокомментировало закупку Данией оружия для Украины

Посольство России прокомментировало закупку Данией оружия для Украины - РИА Новости, 05.08.2025

Посольство России прокомментировало закупку Данией оружия для Украины

Решение датских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ подтверждает, что страна по-прежнему делает ставку на продолжение боевых... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:19:00+03:00

2025-08-05T19:19:00+03:00

2025-08-05T19:29:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

сергей лавров

вооруженные силы украины

дональд трамп

нато

дания

украина

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Решение датских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ подтверждает, что страна по-прежнему делает ставку на продолжение боевых действий, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать в себя средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти."Решение Дании об участии в совместных закупках странами НАТО американских вооружений для ВСУ лишь подтверждает, что Копенгаген по-прежнему делает ставку на продолжение и эскалацию боевых действий на Украине. Завершение конфликта политико-дипломатическим путем с учетом интересов России в планы Копенгагена не входит", - сказали агентству в дипмиссии.Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250805/nato-2033492675.html

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россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, дональд трамп, нато, дания, украина, в мире