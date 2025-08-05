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Посольство России прокомментировало закупку Данией оружия для Украины - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 05.08.2025 (обновлено: 19:29 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033556596.html
Посольство России прокомментировало закупку Данией оружия для Украины
Посольство России прокомментировало закупку Данией оружия для Украины - РИА Новости, 05.08.2025
Посольство России прокомментировало закупку Данией оружия для Украины
Решение датских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ подтверждает, что страна по-прежнему делает ставку на продолжение боевых... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:19:00+03:00
2025-08-05T19:29:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сергей лавров
вооруженные силы украины
дональд трамп
нато
дания
украина
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Решение датских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ подтверждает, что страна по-прежнему делает ставку на продолжение боевых действий, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать в себя средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти."Решение Дании об участии в совместных закупках странами НАТО американских вооружений для ВСУ лишь подтверждает, что Копенгаген по-прежнему делает ставку на продолжение и эскалацию боевых действий на Украине. Завершение конфликта политико-дипломатическим путем с учетом интересов России в планы Копенгагена не входит", - сказали агентству в дипмиссии.Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, дональд трамп, нато, дания, украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, НАТО, Дания, Украина, В мире
Посольство России прокомментировало закупку Данией оружия для Украины

Посольство России: Дания делает ставку на продолжение украинского конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Решение датских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ подтверждает, что страна по-прежнему делает ставку на продолжение боевых действий, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.
Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать в себя средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.
"Решение Дании об участии в совместных закупках странами НАТО американских вооружений для ВСУ лишь подтверждает, что Копенгаген по-прежнему делает ставку на продолжение и эскалацию боевых действий на Украине. Завершение конфликта политико-дипломатическим путем с учетом интересов России в планы Копенгагена не входит", - сказали агентству в дипмиссии.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
НАТО займется координацией поставок американского оружия для Украины
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныДональд ТрампНАТОДанияУкраинаВ мире
 
 
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