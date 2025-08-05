https://ria.ru/20250805/ukraina-2033555972.html

"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление

"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление - РИА Новости, 05.08.2025

"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление

Главное управление разведки МО Украины собирает важные сведения с помощью женщин, занимающихся проституцией и эскорт-услугами, пишет журнал "Фокус". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:12:00+03:00

2025-08-05T19:12:00+03:00

2025-08-05T19:12:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главное управление разведки МО Украины собирает важные сведения с помощью женщин, занимающихся проституцией и эскорт-услугами, пишет журнал "Фокус"."Украинская разведка применяет различные методы сбора информации, в частности с привлечением женщин, работающих в эскорте и сфере проституции. <…> (Глава ГУР МО — прим.ред.) Кирилл Буданов* рассказал, что это нормальная и вполне оправданная практика и объяснил, что таким образом была получена уникальная информация, которую невозможно было бы получить другими методами", — говорится в публикации.По информации издания, глава ГУР объяснил такой подход тем, что "мужчины в расслабленном состоянии охотно делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах".Ранее в феврале источник в пророссийском подполье сообщил РИА Новости о том, что служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве. Газета Guardian отмечала, что жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html

https://ria.ru/20250805/vsu-2033499834.html

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константиновка

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в мире, украина, константиновка, николаев (украина), вооруженные силы украины