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"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033555972.html
"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление
"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление - РИА Новости, 05.08.2025
"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление
Главное управление разведки МО Украины собирает важные сведения с помощью женщин, занимающихся проституцией и эскорт-услугами, пишет журнал "Фокус". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
константиновка
николаев (украина)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главное управление разведки МО Украины собирает важные сведения с помощью женщин, занимающихся проституцией и эскорт-услугами, пишет журнал "Фокус"."Украинская разведка применяет различные методы сбора информации, в частности с привлечением женщин, работающих в эскорте и сфере проституции. &lt;…&gt; (Глава ГУР МО — прим.ред.) Кирилл Буданов* рассказал, что это нормальная и вполне оправданная практика и объяснил, что таким образом была получена уникальная информация, которую невозможно было бы получить другими методами", — говорится в публикации.По информации издания, глава ГУР объяснил такой подход тем, что "мужчины в расслабленном состоянии охотно делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах".Ранее в феврале источник в пророссийском подполье сообщил РИА Новости о том, что служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве. Газета Guardian отмечала, что жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html
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украина
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в мире, украина, константиновка, николаев (украина), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Константиновка, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины
"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление

Украинская разведка собирает данные через секс-работниц

© Fotolia / vladimirfloydДевушка в чулках
Девушка в чулках - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Fotolia / vladimirfloyd
Девушка в чулках. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главное управление разведки МО Украины собирает важные сведения с помощью женщин, занимающихся проституцией и эскорт-услугами, пишет журнал "Фокус".
"Украинская разведка применяет различные методы сбора информации, в частности с привлечением женщин, работающих в эскорте и сфере проституции. <…> (Глава ГУР МО — прим.ред.) Кирилл Буданов* рассказал, что это нормальная и вполне оправданная практика и объяснил, что таким образом была получена уникальная информация, которую невозможно было бы получить другими методами", — говорится в публикации.
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По информации издания, глава ГУР объяснил такой подход тем, что "мужчины в расслабленном состоянии охотно делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах".
Ранее в феврале источник в пророссийском подполье сообщил РИА Новости о том, что служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве. Газета Guardian отмечала, что жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКонстантиновкаНиколаев (Украина)Вооруженные силы Украины
 
 
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