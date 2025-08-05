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На Украине арестовали экс-главу Рубежанской городской военной администрации

На Украине арестовали экс-главу Рубежанской городской военной администрации - РИА Новости, 05.08.2025

На Украине арестовали экс-главу Рубежанской городской военной администрации

Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в коррупции при закупках БПЛА и РЭБ бывшему главе Рубежанской городской... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:06:00+03:00

2025-08-05T19:06:00+03:00

2025-08-05T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в коррупции при закупках БПЛА и РЭБ бывшему главе Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Экс-руководителю Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко избрали меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере шести миллионов гривен (143,5 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц - глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.

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