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На Украине арестовали экс-главу Рубежанской городской военной администрации - РИА Новости, 05.08.2025
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19:06 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033554806.html
На Украине арестовали экс-главу Рубежанской городской военной администрации
На Украине арестовали экс-главу Рубежанской городской военной администрации - РИА Новости, 05.08.2025
На Украине арестовали экс-главу Рубежанской городской военной администрации
Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в коррупции при закупках БПЛА и РЭБ бывшему главе Рубежанской городской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:06:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в коррупции при закупках БПЛА и РЭБ бывшему главе Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Экс-руководителю Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко избрали меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере шести миллионов гривен (143,5 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц - глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.
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в мире, украина, киев, сергей гайдай, алексей кузнецов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Сергей Гайдай, Алексей Кузнецов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине арестовали экс-главу Рубежанской городской военной администрации

Суд на Украине арестовал экс-главу Рубежанской военной горадминистрации Юрченко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в коррупции при закупках БПЛА и РЭБ бывшему главе Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Экс-руководителю Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко избрали меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере шести миллионов гривен (143,5 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц - глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Глава НАБУ подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСергей ГайдайАлексей КузнецовВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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