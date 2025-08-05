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Арестованные в Москве колумбийские наемники не стали обжаловать арест - РИА Новости, 05.08.2025
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18:28 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033547635.html
Арестованные в Москве колумбийские наемники не стали обжаловать арест
Арестованные в Москве колумбийские наемники не стали обжаловать арест - РИА Новости, 05.08.2025
Арестованные в Москве колумбийские наемники не стали обжаловать арест
Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, не стали обжаловать решение московского суда о продлении срока... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:28:00+03:00
2025-08-05T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, не стали обжаловать решение московского суда о продлении срока ареста, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционные жалобы в суд не поступали, решения о продлении срока содержания под стражей вступили в силу", - сказано в документе. В Центре общественных связей ФСБ РФ в августе 2024 года сообщили о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Шестнадцатого июня Лефортовский суд Москвы продлил обоим меру пресечения в виде содержания под стражей, в данный момент они находятся в одном из следственных изоляторов столицы. За участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников колумбийцам грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
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в мире, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Арестованные в Москве колумбийские наемники не стали обжаловать арест

Обвиняемые в войне на стороне Украины колумбийцы не стали обжаловать арест

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, не стали обжаловать решение московского суда о продлении срока ареста, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционные жалобы в суд не поступали, решения о продлении срока содержания под стражей вступили в силу", - сказано в документе.
В Центре общественных связей ФСБ РФ в августе 2024 года сообщили о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь".
Шестнадцатого июня Лефортовский суд Москвы продлил обоим меру пресечения в виде содержания под стражей, в данный момент они находятся в одном из следственных изоляторов столицы.
За участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников колумбийцам грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
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