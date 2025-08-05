https://ria.ru/20250805/ukraina-2033547635.html

Арестованные в Москве колумбийские наемники не стали обжаловать арест

Арестованные в Москве колумбийские наемники не стали обжаловать арест - РИА Новости, 05.08.2025

Арестованные в Москве колумбийские наемники не стали обжаловать арест

Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, не стали обжаловать решение московского суда о продлении срока... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:28:00+03:00

2025-08-05T18:28:00+03:00

2025-08-05T18:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969425840_0:0:1305:734_1920x0_80_0_0_e37dcc33d3cff5c217e992303c8aa805.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два колумбийца, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины, не стали обжаловать решение московского суда о продлении срока ареста, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционные жалобы в суд не поступали, решения о продлении срока содержания под стражей вступили в силу", - сказано в документе. В Центре общественных связей ФСБ РФ в августе 2024 года сообщили о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Шестнадцатого июня Лефортовский суд Москвы продлил обоим меру пресечения в виде содержания под стражей, в данный момент они находятся в одном из следственных изоляторов столицы. За участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников колумбийцам грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250805/bastrykin-2033387186.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)