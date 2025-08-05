https://ria.ru/20250805/ukraina-2033543732.html

Трое украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки

Трое украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки - РИА Новости, 05.08.2025

Трое украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки

Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:12:00+03:00

2025-08-05T18:12:00+03:00

2025-08-05T18:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

украина

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

ак-74

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим Александру Чумаку и Михаилу Проць, проходящим военную службу в войсковой части А-4640 (25 отдельный штурмовой батальон) вооруженных формирований Украины... Приговором суда Чумаку и Проць назначено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы каждому соответственно, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области. Установлено, что 25 января 2025 года Чумак, будучи вооруженным автоматом АК-74 и боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, вместе с сослуживцами, среди которых был и Проць, незаконно вторгся в РФ. Подчеркивается, что они прибыли на отведенный им участок местности вблизи курского села Гуево - их целью было блокирование села и его удержание под вооруженным контролем. В тот же день в ходе боевых действий Чумак и Проць задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и переданы следствию. Крое того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, обвинительный приговор вынесен гранатометчику 61 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины солдату Ярославу Ковалю - он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Установлено, что 1 сентября 2024 года Коваль, будучи вооруженным, вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область в районе КПП "Суджа". По данным следствия, с 1 сентября по 29 декабря 2024 года Коваль, находясь в селе Гончаровка, а также вблизи сел Черкасская Конопелька и Махновка, запугивал жителей, незаконно занимал частные домовладения, препятствовал эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение, а также участвовал в блокировании указанных территорий и удержании их под незаконным вооруженным контролем. В ходе боевых действий Коваль был задержан российскими военнослужащими.

https://ria.ru/20250728/puteprovod-2032013009.html

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происшествия, россия, курская область, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ак-74