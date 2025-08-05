Трое украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, получили сроки
Трое вторгшихся в Курскую область украинских боевиков получили от 15 до 16 лет
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим Александру Чумаку и Михаилу Проць, проходящим военную службу в войсковой части А-4640 (25 отдельный штурмовой батальон) вооруженных формирований Украины... Приговором суда Чумаку и Проць назначено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы каждому соответственно, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области.
Установлено, что 25 января 2025 года Чумак, будучи вооруженным автоматом АК-74 и боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, вместе с сослуживцами, среди которых был и Проць, незаконно вторгся в РФ. Подчеркивается, что они прибыли на отведенный им участок местности вблизи курского села Гуево - их целью было блокирование села и его удержание под вооруженным контролем. В тот же день в ходе боевых действий Чумак и Проць задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и переданы следствию.
Крое того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, обвинительный приговор вынесен гранатометчику 61 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины солдату Ярославу Ковалю - он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что 1 сентября 2024 года Коваль, будучи вооруженным, вместе с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ и вторгся в Курскую область в районе КПП "Суджа". По данным следствия, с 1 сентября по 29 декабря 2024 года Коваль, находясь в селе Гончаровка, а также вблизи сел Черкасская Конопелька и Махновка, запугивал жителей, незаконно занимал частные домовладения, препятствовал эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение, а также участвовал в блокировании указанных территорий и удержании их под незаконным вооруженным контролем. В ходе боевых действий Коваль был задержан российскими военнослужащими.