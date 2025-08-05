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"Начинается конец". В Раде предрекли Зеленскому страшную судьбу - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html
"Начинается конец". В Раде предрекли Зеленскому страшную судьбу
"Начинается конец". В Раде предрекли Зеленскому страшную судьбу - РИА Новости, 05.08.2025
"Начинается конец". В Раде предрекли Зеленскому страшную судьбу
Усиливающееся сопротивление мобилизации на Украине сигнализирует о скором падении режима Владимира Зеленского, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:51:00+03:00
2025-08-05T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Усиливающееся сопротивление мобилизации на Украине сигнализирует о скором падении режима Владимира Зеленского, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Говорят, что на Украине нет противостояния режиму Зеленского. Да, пока нет сотен тысяч на Майдане. Но каждый день — десятки актов сопротивления по всей стране. Люди вырывают мужчин из рук ТЦК, блокируют дороги, срывают облавы, помогают скрыться от мобилизации, открыто бросают вызов силовикам", — отметил он.Депутат подчеркнул, что именно с такого противостояния со стороны мирных граждан "начинается конец каждого режима".Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://ria.ru/20250805/vsu-2033499834.html
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в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Начинается конец". В Раде предрекли Зеленскому страшную судьбу

Дмитрук: рост сопротивления ТЦК на Украине указывает на скорое падение режима

© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Усиливающееся сопротивление мобилизации на Украине сигнализирует о скором падении режима Владимира Зеленского, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Говорят, что на Украине нет противостояния режиму Зеленского. Да, пока нет сотен тысяч на Майдане. Но каждый день — десятки актов сопротивления по всей стране. Люди вырывают мужчин из рук ТЦК, блокируют дороги, срывают облавы, помогают скрыться от мобилизации, открыто бросают вызов силовикам", — отметил он.
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Депутат подчеркнул, что именно с такого противостояния со стороны мирных граждан "начинается конец каждого режима".

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
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Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
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