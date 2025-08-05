В Ровно заблокировали транспорт ТЦК, требуя выпустить мобилизованного
Жители Ровно заблокировали транспорт ТЦК при попытке вызволить мобилизованного
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители города Ровно на западе Украины заблокировали на машинах транспорт сотрудников военкомата, требуя выпустить мобилизованного, заявили в Тернопольском областном военкомате.
"Во время доставки военнообязанного из Кременецкого районного военкомата в центр подготовки подразделений, два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих военкомата, в котором находился военнообязанный, в итоге заблокировав его на объездной автодороге города Ровно... Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Тернопольского областного военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как уточняется в публикации, во время попытки заблокировать автомобиль военкомата, транспортные средства столкнулись. Деталей о тяжести ДТП не приводится, но отмечается, что один из сотрудников военкомата и мобилизованный были доставлены в медучреждение.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* запрещена в РФ как экстремистская