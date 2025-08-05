https://ria.ru/20250805/ukraina-2033404404.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 05.08.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник утром в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:14:00+03:00
2025-08-05T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник утром в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.07 мск, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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