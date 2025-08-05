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"Первые подсказки". СМИ раскрыли смысл возможного визита Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 05.08.2025
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10:09 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033403300.html
"Первые подсказки". СМИ раскрыли смысл возможного визита Уиткоффа в Москву
"Первые подсказки". СМИ раскрыли смысл возможного визита Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 05.08.2025
"Первые подсказки". СМИ раскрыли смысл возможного визита Уиткоффа в Москву
Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву прояснит, на каком этапе находится урегулирование конфликта на Украине, пишет немецкое... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:09:00+03:00
2025-08-05T10:09:00+03:00
стив уиткофф
москва
в мире
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву прояснит, на каком этапе находится урегулирование конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. "Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом", — говорится в материале.По мнению автора, вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время при этом остается низкой.В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может посетить Россию в среду или в четверг. В Кремле допустили такой визит и подчеркнули, что Москва считает контакты со спецпосланником американского президента важными, содержательными и очень полезными.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html
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стив уиткофф, москва, в мире, сша, украина, дональд трамп
Стив Уиткофф, Москва, В мире, США, Украина, Дональд Трамп
"Первые подсказки". СМИ раскрыли смысл возможного визита Уиткоффа в Москву

BZ: возможный визит Уиткоффа в РФ прояснит ситуацию с урегулированием на Украине

© Getty Images / Kevin DietschСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву прояснит, на каком этапе находится урегулирование конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом", — говорится в материале.
По мнению автора, вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время при этом остается низкой.
В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может посетить Россию в среду или в четверг. В Кремле допустили такой визит и подчеркнули, что Москва считает контакты со спецпосланником американского президента важными, содержательными и очень полезными.
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Стив УиткоффМоскваВ миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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