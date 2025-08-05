https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html

"Гордятся этим". На Западе раскрыли, что США устроили на Украине

"Гордятся этим". На Западе раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 05.08.2025

"Гордятся этим". На Западе раскрыли, что США устроили на Украине

Соединенные Штаты начали войну на Украине в 2014 году и теперь наживаются на ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:48:00+03:00

2025-08-05T08:48:00+03:00

2025-08-05T10:09:00+03:00

гленн дизен

украина

в мире

вашингтон (штат)

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты начали войну на Украине в 2014 году и теперь наживаются на ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, <...> и теперь гордятся тем, что наживаются на ней", — написал он.По словам профессора, Вашингтон при этом изначально выступал ключевым участником конфликта, а также намеренно саботировал все варианты мирных соглашений.На прошлой неделе Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что для решения украинского вопроса мирным путем нужны обстоятельные разговоры, и не на публике, а в тишине переговорного процесса.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033403300.html

https://ria.ru/20250805/preduprezhdenie-2033393209.html

украина

вашингтон (штат)

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гленн дизен, украина, в мире, вашингтон (штат), владимир путин, александр лукашенко, белоруссия