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"Гордятся этим". На Западе раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 05.08.2025
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08:48 05.08.2025 (обновлено: 10:09 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html
"Гордятся этим". На Западе раскрыли, что США устроили на Украине
"Гордятся этим". На Западе раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 05.08.2025
"Гордятся этим". На Западе раскрыли, что США устроили на Украине
Соединенные Штаты начали войну на Украине в 2014 году и теперь наживаются на ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:48:00+03:00
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гленн дизен
украина
в мире
вашингтон (штат)
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты начали войну на Украине в 2014 году и теперь наживаются на ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, &lt;...&gt; и теперь гордятся тем, что наживаются на ней", — написал он.По словам профессора, Вашингтон при этом изначально выступал ключевым участником конфликта, а также намеренно саботировал все варианты мирных соглашений.На прошлой неделе Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что для решения украинского вопроса мирным путем нужны обстоятельные разговоры, и не на публике, а в тишине переговорного процесса.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033403300.html
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гленн дизен, украина, в мире, вашингтон (штат), владимир путин, александр лукашенко, белоруссия
Гленн Дизен, Украина, В мире, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
"Гордятся этим". На Западе раскрыли, что США устроили на Украине

Профессор Дизен: США начали войну на Украине и наживаются на ней

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты начали войну на Украине в 2014 году и теперь наживаются на ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, <...> и теперь гордятся тем, что наживаются на ней", — написал он.
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По словам профессора, Вашингтон при этом изначально выступал ключевым участником конфликта, а также намеренно саботировал все варианты мирных соглашений.
На прошлой неделе Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что для решения украинского вопроса мирным путем нужны обстоятельные разговоры, и не на публике, а в тишине переговорного процесса.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Гленн ДизенУкраинаВ миреВашингтон (штат)Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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