В Хмельницкой области поразили военный аэродром ВСУ
ВС РФ атаковали военный аэродром в районе Староконстантинова Хмельницкой области
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военному аэродрому в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Староконстантинов и Хмельницкая область. Дважды за сутки — утром и в районе полудня — серия прилетов. По данным источников, цели — аэродромная инфраструктура, склады ГСМ и техобслуживания авиации", — сказал он.
Российские военные также поразили пункты временной дислокации, полевые склады и временные стоянки техники ВСУ в Сумской и Черниговской областях.
"Ночью нанесен удар по городу Лозовая в Харьковской области. Имеет великолепную железнодорожную развязку, вернее — имел. В городе несколько заводов, работающих на ВПК. <...> Били по нескольким заводам и разрушили военную логистику, уничтожив железнодорожные развязки и подстанции", — отметил Лебедев.
Теперь противник как минимум несколько дней не сможет перебрасывать технику и боекомплект, а также проводить ротацию войск в сторону подконтрольного ему Славянска.
"Если у ВСУ были планы по поводу прорыва в ЛНР и серьезной обороны Славянска и Краматорска, то о них можно забыть", — добавил координатор.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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