https://ria.ru/20250805/ukraina-2033390170.html

В Хмельницкой области поразили военный аэродром ВСУ

В Хмельницкой области поразили военный аэродром ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025

В Хмельницкой области поразили военный аэродром ВСУ

Российские войска нанесли удары по военному аэродрому в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:10:00+03:00

2025-08-05T08:10:00+03:00

2025-08-05T10:19:00+03:00

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военному аэродрому в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Староконстантинов и Хмельницкая область. Дважды за сутки — утром и в районе полудня — серия прилетов. По данным источников, цели — аэродромная инфраструктура, склады ГСМ и техобслуживания авиации", — сказал он.Российские военные также поразили пункты временной дислокации, полевые склады и временные стоянки техники ВСУ в Сумской и Черниговской областях."Ночью нанесен удар по городу Лозовая в Харьковской области. Имеет великолепную железнодорожную развязку, вернее — имел. В городе несколько заводов, работающих на ВПК. <...> Били по нескольким заводам и разрушили военную логистику, уничтожив железнодорожные развязки и подстанции", — отметил Лебедев.Теперь противник как минимум несколько дней не сможет перебрасывать технику и боекомплект, а также проводить ротацию войск в сторону подконтрольного ему Славянска. "Если у ВСУ были планы по поводу прорыва в ЛНР и серьезной обороны Славянска и Краматорска, то о них можно забыть", — добавил координатор.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250804/podpole-2032848954.html

https://ria.ru/20250804/tsekh-2033309859.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, хмельницкая область, украина, черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, славянск