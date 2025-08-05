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База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов"
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов" - РИА Новости, 05.08.2025
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов"
База службы безопасности Украины (СБУ) подтверждает объявление в розыск осужденного украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:59:00+03:00
2025-08-05T05:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. База службы безопасности Украины (СБУ) подтверждает объявление в розыск осужденного украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша, сообщается в базе ведомства. СБУ в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, против него было возбуждено уголовное дело по статьям о "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя", "распространении материалов с призывами к изменению границ", "пропаганде войны", "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". В мае этого года телеканал "Мы Украина" сообщил, что суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам лишения свободы. Согласно данным из базы СБУ, с которыми ознакомилось РИА Новости, Барадаш разыскивается с конца мая 2024 года. В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство. Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
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в мире, россия, украина, луганск, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Луганск, Служба безопасности Украины
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов"
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов" Бардаша