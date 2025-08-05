Рейтинг@Mail.ru
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов" - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033384146.html
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов"
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов" - РИА Новости, 05.08.2025
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов"
База службы безопасности Украины (СБУ) подтверждает объявление в розыск осужденного украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:59:00+03:00
2025-08-05T05:59:00+03:00
в мире
россия
украина
луганск
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. База службы безопасности Украины (СБУ) подтверждает объявление в розыск осужденного украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша, сообщается в базе ведомства. СБУ в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, против него было возбуждено уголовное дело по статьям о "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя", "распространении материалов с призывами к изменению границ", "пропаганде войны", "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". В мае этого года телеканал "Мы Украина" сообщил, что суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам лишения свободы. Согласно данным из базы СБУ, с которыми ознакомилось РИА Новости, Барадаш разыскивается с конца мая 2024 года. В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство. Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
https://ria.ru/20250720/rozysk-2030226385.html
https://ria.ru/20250721/gazmanov-2030339493.html
россия
украина
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, луганск, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Луганск, Служба безопасности Украины
База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов"

База СБУ подтвердила объявление в розыск на Украине продюсера "Грибов" Бардаша

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. База службы безопасности Украины (СБУ) подтверждает объявление в розыск осужденного украинского продюсера, основателя продюсерского центра Kruzheva Music Юрия Бардаша, сообщается в базе ведомства.
СБУ в мае 2024 года сообщила, что заочно предъявила Бардашу обвинения. По информации спецслужбы, против него было возбуждено уголовное дело по статьям о "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя", "распространении материалов с призывами к изменению границ", "пропаганде войны", "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
Николай Басков - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Николай Басков находится в розыске СБУ
20 июля, 05:58
В мае этого года телеканал "Мы Украина" сообщил, что суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам лишения свободы.
Согласно данным из базы СБУ, с которыми ознакомилось РИА Новости, Барадаш разыскивается с конца мая 2024 года.
В январе прошлого года PR-директор продюсера Виктория Разумова сообщила, что Бардаш получил в Луганске российское гражданство.
Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Газманова включили в базу розыска СБУ
21 июля, 07:16
 
В миреРоссияУкраинаЛуганскСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала